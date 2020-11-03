美企紛補貼+免費午餐 吸引員工重返辦公室 行政人員版 2020/11/03 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情爆發期間，很多打工仔都改為在家工作。不過在家工作亦有其缺點，例如與同事缺乏交流等，不少企業都希望能讓員工返回辦公室工作。多間設於紐約市的企業更紛紛為員工提供津貼，如免費午餐及通勤 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 LinkedIn職業瀏覽器 助求職者分析掌握技能 2020/11/02 LinkedIn職業瀏覽器 助求職者分析掌握技能 fb美國員工 感恩節抖足1周 2020/10/30 fb美國員工 感恩節抖足1周 TikTok擬續擴充團隊 美加歐聘3千工程師 2020/10/29 TikTok擬續擴充團隊 美加歐聘3千工程師 《財富》商界女性排名 港交所主席史美倫上榜 2020/10/28 《財富》商界女性排名 港交所主席史美倫上榜 Opera全球高薪招聘 互聯網搜索員 2020/10/27 Opera全球高薪招聘 互聯網搜索員 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎 口罩 補貼 在家工作 紐約 商業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入