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美企紛補貼+免費午餐 吸引員工重返辦公室

行政人員版 2020/11/03

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【本報訊】新冠肺炎疫情爆發期間，很多打工仔都改為在家工作。不過在家工作亦有其缺點，例如與同事缺乏交流等，不少企業都希望能讓員工返回辦公室工作。多間設於紐約市的企業更紛紛為員工提供津貼，如免費午餐及通勤

...

欄名 : Good Job Insight

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