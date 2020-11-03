美企紛補貼+免費午餐 吸引員工重返辦公室

【本報訊】新冠肺炎疫情爆發期間，很多打工仔都改為在家工作。不過在家工作亦有其缺點，例如與同事缺乏交流等，不少企業都希望能讓員工返回辦公室工作。多間設於紐約市的企業更紛紛為員工提供津貼，如免費午餐及通勤

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