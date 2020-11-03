美大選倘爆暴力 自詡民主臨崩壞

美國今天舉行大選，盡管選民求變，但卻沒有因憧憬選後變革而出現激情，反而社會瀰漫焦慮不安，擔心總統特朗普拒認輸，甚至不惜手段阻止權力和平移交，引發暴力衝突的亂局，令民主制度面臨崩壞。

商界封窗聘保安 防選後打砸燒

在投票前夕，美國多個大城市的百貨公司、珠寶店和名店都用木板封住玻璃櫥窗，並增聘臨時保安，以防（本港時間）周三點票時可能發生暴亂，出現打砸燒。業界形容這情況過去只在第三世界才發生，沒想到會在美國出現；而民眾亦囤積糧食以備不虞。

美國人對大選結果如此忐忑不安，皆因特朗普上台後頻頻退群，偏袒白人至上主義者，又歧視少數族裔，令社會嚴重撕裂，疊加他控疫不力，讓疫情重創經濟，選民都希望透過選舉制度的糾錯能力，選出一位有作為總統，提出有效控疫方法來救經濟。可是，特朗普和民主黨總統候選人拜登都未能予人厚望，選民只能兩害取其輕。

若經過加權後的民調準確可信，拜登勝出機會較高，尤其目前有逾三分二（9,500萬）選民提早投票，當中大部分是民主黨支持者。由於各州對郵寄投票的截止收件日、開票程序、有效票的認定等規定各有不同，加上郵遞需時，令郵寄選票能否順利並準確獲確認存在變數。

假如開票後，拜登得票遙遙領先，特朗普自難翻盤。倘若雙方得票叮噹馬頭，又沒人能取得當選門檻所需的270張選舉人票，相信特朗普會拿郵寄選票來做文章，要求把未能在今天寄達的郵寄選票無效，雙方可能為此興訟，令周三未必有結果，點票日可能變成點票周，為選後增添政治不明朗。

倘民兵衝擊票站 社會恐陷內亂

以特朗普輸打贏要的性格，市場預期他會拒絕認輸，但這並不是最糟的情景，最糟是他可能千方百計阻撓一些不利他的裁決結果，甚至可能煽動支持者以極端手段保住權力。選前他已號召右翼民兵支持者到票站監票，若點票結果不似預期，民兵會否採取激進手段是難以預料。一旦民兵訴諸武力，恐怕會激發內亂，令社會更撕裂。

美國向來自詡是民主典範國家，選舉制度有糾錯機制，一旦特朗普以些微選舉人票落敗時，特朗普拒絕和平移交權力，對民主制度的衝擊，甚至比2000年大選還要嚴重。當年小布殊和戈爾所得的選舉人票均未過半，佛州25張選舉人票遂成為勝負關鍵，雙方興訟，最終最高法院裁定重點選票違憲，戈爾為了民主和國民團結，無奈接受裁決並認輸，結束為期36天的選舉鬧劇。

因此大選結果考驗美國選舉制度，共和黨是否願意跟特朗普一條心死撑下去？若這樣做，將會令共和黨成眾矢之的，在未來選舉遭選民懲罰，屆時對整個黨來說是場災難，相信黨內大老不會讓特朗普肆意妄為，會設法阻撓他。

美國大選結果會否出現黑天鵝亂飛，引發憲政和民主制度崩壞危機，甚至影響世界局勢，完全視乎特朗普一念之差。為何一直標榜文明、民主、自由的社會，卻出現這種諷刺的危情，值得大家深思。

責任編輯：劉婉雯