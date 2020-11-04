時鐘秒針滴㗳的作響，故事主角子揚坐在高醫生診所的候診間，心怕近月努力運動及克制食甜能否改善血糖的情況，擔心是否從此要服藥以控制血糖。正當高醫生準備把好消息相告時，子揚道出自己近月受小便疼痛困擾，不知這是否高血糖的正常症狀？

高醫師解釋排尿疼痛主要原因為泌尿道感染。由於高血糖會減低人體免疫機能，及尿中糖份會為細菌提供養份，所以高血糖患者較容易患上尿道感染，繼而產生小便疼痛症狀。高醫生除處方藥物外，亦建議子揚要多飲水，同時因考慮長期服藥可出現抗藥性問題，建議子揚要着手改善身體免疫力，堅持運動及考慮飲用紅莓汁，這有助控制血糖及尿路感染問題。

此外，子揚也向中醫查問尿道炎，醫師指小便疼痛其實為中醫淋症症狀，並常伴隨尿頻、尿急及尿意不盡等。醫師解釋淋症成因是由於在人體下焦，意思指腹腔下部包括大腸、膀胱等器官處，濕熱積聚影響膀胱處理水液能力，氣化功能失常，因而產生尿道的窘迫澀痛情況。此外，因應病程長短，症狀及成因，淋症可進一步辨別6種證型，包括熱淋、石淋、膏淋、血淋、氣淋及勞淋。熱淋症狀為小便有明顯灼熱疼痛；石淋小便排出砂石；膏淋小便如洗米水般混濁；血淋小便疼痛並可見血出；氣淋少腹脹痛攻撑；勞淋遇過勞而發作。

要知道淋症可急性發作，或反覆發作演生慢性及虛症。急性起病急速而症狀劇烈；慢性遷延日久，反覆發作者一般較難痊癒。當病症遷延日久，正氣受損，可表現為虛實夾雜證候。證型相互轉化，例如多為實證的氣淋、熱淋及血淋可轉化為虛證的勞淋，但慢性的勞淋亦可急性發作為氣淋、熱淋或血淋。所以處理淋症要考慮急慢虛實，辨熱石膏血氣勞之別。

大夫建議若小便澀痛，除要先讓中西醫查明病因外，服藥外更應配合食療，促進康復方用鮮玉米鬚2 両、澤瀉5錢、白茅根5錢及清水5碗，煎煮半小時後服用。此外，平常飲食應多飲水，進餐要保持清淡，忌食肥膩或辛辣食物。子揚經歷了數月的不適，深深明白到外環境，例如氣候因素，及內環境如飲食，運動及作息等，會影響致病，而要重回健康，便要改變生活習慣，才能真正藥到病除。

▲ 小便澀痛淋症（iStockphoto圖片）