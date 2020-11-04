出席一個旅遊業會議兼新的深山民宿開業，發現大家都對因內循環為主帶動的旅遊市場較有信心。單就國民不出國門，而短時間起碼一年內會留在內地旅遊消費這一筆帳，大家都望分一杯羹。

有位台灣來在內地發展多年的業者就算一下，以上海起碼三十萬台胞為例，台胞通常過農曆年時都一定回台灣，基本上也很少有長假在內地過的經驗，意味着曾經有一周以上的內地遊的體驗不多。

而明年農曆年，若一家幾口要回台灣的話，需要多少錢？機票加了價，要各種健康檢測，來回隔離酒店的費用，加起來，一人可能要三萬元。如果省下三萬元，只是每人付五千至一萬元去內地長程旅行，那將是一筆巨額旅遊開支。他已蠢蠢欲動專攻這個市場，策劃較高端的台胞內地旅遊循環消費。

民宿業方面，當下流行一種集宿概念，就是幾個民宿集團牌子，合力開發一個地區，從無到有，由經驗及富人脈者，融資、選地、跟政府談條件、找設計師、建造開發、統一宣傳，但分開經營管理。之前有成功的案例是黃河宿集，在不知名的小城中衛，黃河及沙漠邊上，但蓋出來有現代化舒適設施和獨到大漠體驗。好處當然是資源上的共享，特別是開發基建（特別是需重新鋪路及修整周邊環境美化），另就是宣傳上確能引起話題，因為是五至六家內裏設計不同風格的民宿（外貌盡量保持一致），在這打卡旅遊時代，迎合視覺及獨特體驗需求。

譬如今次預先察看的，是在陜西秦嶺區內漢中市的深山，過往是看秋色紅黃葉銀杏好去處，現見到是開發成似箱根近年那批新派的簡約型溫泉酒店部落。