Tesla剷走整個公關部

上月，Tesla證實把全球公關部門解散，作最後決定做的，當然是Elon Musk。這個舉動釋出兩個信息：一、公關工作在Elon Musk眼中，是可隨時被剷走或代替的；二、Elon Musk大概以為他能在其twitter上直接發放公司消息，換句話說，他自詡為公司最棒的公關，而他的曝光就是最好的公關效果。這說明他理解公關只涉及一種很技術層次的「消息發放」工作而已。

公關當然不止於替公司向傳媒和公眾發放消息，若只限於此，那人工智能寫新聞稿確實會少錯失過由人來寫。早幾年，某政府部門發新聞稿，把public relations（公共關係）的「public」寫成了「pubic」（恥骨），這是令整個部門極為尷尬的人為錯失，人工智能大概不會犯這類低層次技術錯誤。而當現在任何人／公司都可以有自己的社交平台直接與公眾溝通時，以往那種靠公關發新聞稿給傳媒的做法，已不再是唯一接觸公眾的方法。的而且確，整個公關業界若不再思考公關在這時代的獨特性，就會像Tesla公關部一樣，遲早一夜間被淘汰。

因此，若今時今日公關再將「溝通」和「建立關係」這類空泛而其他工種都正在做（有哪個工種不需要溝通和建立關係？）的東西作為自己的專業定位，那就解釋到為何有人覺得公關是第一個可被即時剷走的部門。況且公關入行門檻低，甲乙丙幫人搞下飯局、寫下鱔稿就叫自己做公關，甚至開間「公關公司」，整個行業因門檻太低而良莠不齊，所以，公關這工種縱使出現了一百年，卻到現在仍未在很多人和機構心目中，建立出具獨特性的專業地位。