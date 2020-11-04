若卸任有光環也有為難 侵侵用得着？

大選結果今天將有初步端倪，這麼緊張之際也沒啥再用分析，就分享一下輕鬆有趣的東西：總統卸任後有權做的事。不少文章已指出，特朗普萬一選輸卸任，很多官司在等他，不知會否坐監？如果他不必在牢房中度過，那麼他和其他前總統一樣，可享受的權利不少。

1958年之前，離任後的總統沒有任何福利，直到《卸任總統法案》（Former Presidents Act）在1958年通過，才將多項終身待遇以法律形式固定下來，結合其他一些政府相關法規，令前總統們「老有所依」。

不過，先說一樣卸任後不能做的事，和在位時一樣，卸任總統不可以在公眾地方開車，也可算是一種為難吧。若作為一個職業來看，美國總統可謂榮耀與危險並存，擁有至高無上權力的同時，也伴隨着生命威脅，尤其這個世代這麼多恐怖分子。不少人都知道卸任總統會受特勤局（United States Secret Service）終身保護，配偶亦是，但兩種情況除外，離婚或卸任總統去世後配偶再婚。卸任總統如果有未成年子女，16歲之前也受特勤局保護。

卸任後 不能在公眾地方開車

較少人知道的，是卸任總統不能在公眾地方開車，在私人地方還是可以的，例如列根及小布殊就喜歡在自己牧場裏享受駕駛樂趣。自甘迺迪總統遇刺之後，為安全起見，卸任總統不能開車的規則就出來了，他們都由接受過特別駕駛訓練的特工代勞。

美國總統卸任後，按規定可得到甚麼呢？先說離任過渡費，按照《總統過渡法案》，離任總統和副總統從離任前30天到離任後6個月，即總共7個月內，可獲得不超過150萬美元來幫助結束公務，向平民生活過渡，這項津貼還根據通貨膨脹調整。

退休金方面，根據法例卸任總統每年可拿的退休金相當於內閣級別官員，例如國務卿、財政部長、國防部長等，並隨部長們的年薪變化，並非每年一樣，現在每年逾20萬美元。此外，卸任總統作為公職人員，同樣享有聯邦僱員醫療待遇，然而需要做夠5年，換句話說若只做4年一屆總統就沒資格享用此福利。然而，和一般人不同的是，卸任總統和配偶可以在高水平的軍方醫院接受服務。

總統卸任生活各不同，例如布殊父子，偶爾才「蒲頭」。老布殊就曾經剃光頭，為支持白血病兒童打氣，小布殊就上電視秀一秀自己的畫。有人靠寫作和演講吸金，像克林頓，他的《我的一生》《My Life》據說版權費達1,000萬美元。亦有卸任總統致力促進和平、推行民主自由、減少國際衝突等，例如卡特。

政府提供辦公室 助繼續貢獻社會

為方便離任總統們繼續貢獻社會，例如公益慈善及其他形式活動，法例規定聯邦政府為其提供辦公室，具體做法是地方選定後代為支付租金、家具等開支。辦公室可以用公費僱用一名職員，職員薪金在總統離任後頭30個月，不得超過每年15萬美元，如果僱員超過1個，卸任總統可以自己掏錢聘請。聯邦政府亦為卸任總統及不超過2名助手提供公務旅行費用，上限為每年100萬美元，配偶上限50萬美元，目的是方便前總統履行親善大使功能。

相信大家間中也聽到美國總統的圖書館，例如甘迺迪總統圖書館、尼克遜總統圖書館。自胡佛總統開始，每一位卸任總統可以有一座以自己名字命名的圖書館，由國家檔案管理局管理，通常先成立免稅的總統私人圖書館基金會，圖書館建成後轉交政府，主要存放該前總統的檔案和文件，供大眾查閱，而並非是儲存一般書籍的圖書館。卸任總統去世，可以得到國葬，葬禮費用由國家支付。

2017年1月，特朗普就任總統。當年11月28日，卸任的奧巴馬到中國出席全球中小企業峰會演講，順便就和中國的微商們拍了一些合照，據報和他雙人合照要付25萬元人民幣，奧巴馬賺錢能力有多強，信不信由你。另有報道稱，他一場演講就能得到和美國總統一年薪酬相若的40萬美元。

1958年之前，伴隨卸任總統離開白宮的，只是一兩句讚美，或者很多批判聲音。今天比較算很好了，當美國總統時權力大，卸任後容易賺錢「買花戴」，問題是有無福消受。可能將卸任的特朗普，如果不是「空心老倌」的話，以其財富或者不需要這些福利，又或者在獄裏也用不着？利用前總統的光環，總比在監牢戴上腳環好吧。