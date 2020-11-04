側重硬件翻新 港公廁政策失效

自1990年代市政局主席梁定邦率先改革該局管理的公廁，之後政府不斷投放資源，提升公廁衞生水平，屈指一算，1991年至今已動用最少15億元進行翻新工程（連同2019/20年度《財政預算案》撥出的6億元）。

可惜翻新未幾，不是沖水掣失靈，便是門鎖壞掉，暴露設施耐用性低、維修保養不及時等問題。公廁的清潔服務外判已超過20年，動用款項以10億計，可是使用者不正確的如廁行為，每每令清潔工疲於奔命清理。

培養公德心 資源分配不足

反之，分配在培養公廁使用者公德心的資源，只有寥寥百多萬，截至2020年1月，本年度用於卡通人物「清潔龍阿德」作公廁衞生宣傳和教育的經費，也不過166萬元。這與社會人士要求對公廁使用者加強教育的強烈呼聲，顯然存在落差，為甚麼政策老是側重硬件翻新和外判服務呢？

在探討當中問題前，需要從歷史視角回顧港英殖民政府管治公廁的經驗，再針對現行政策，掌握問題的核心，方能對症下藥。

自十八、十九世紀以降，西歐進入現代社會階段，政府的管治模式漸漸脫離中世紀的所謂「三部曲」，即禁止、調節、轉變，改而強調「管治藝術」，社會學家Michel Foucault稱之為「治理術」（governmentality），當中蘊含自由主義概念，政府策略性地遠距離進行管治。值得注意的是，建基於自由主義的管治模式，並不等同放任不管；事實上，自由主義者同樣認同人並不一定理性，且易受誘惑，未能保證人們能作出正確選擇，故此政府需作出干預，以保障個人及公共利益。

3方法建規範 助民眾自我管理

自由主義是以自由為管治的基礎或出發點，表面上沒有約束，其實是採用另一個形態的約束，在管治上講求策略，以不入侵性的方法介入公眾的生活，促使其自行管理自身行為，達到既享受自由，又依循政策導向的目標。

在公廁衞生政策方面，自由主義管治模式賦予政府遠距離管治的能力，綜合歷史學家Patrick Joyce及民族誌學者Irus Braverman的分析，方法有三：一、選擇適當物料，令其具備自行運作能力，如強耐用性或防水，如此便可以減少管理者的介入；二、透過物件設計規範使用者行為，有關設計看似純屬技術性，卻產生規範，其原理有如駕車時如不扣上安全帶，便不能開動車輛——以公廁而言，如果能夠令使用者按與馬桶或尿兜的距離，調節其如廁行為，便可以減少甚至免除地上經常被尿液濺濕的情況；三、通過空間規劃確立新規範，例如在公廁內盡量令視綫不被遮擋，將「未被看見」（unseen）轉化為「被看見」（seen），便於使用者互相監察，從而讓人們易於分辨哪些是被社會接受的行為，達到塑造社會規範的效果。由於規範獲社會認同，具約束力，人們較願意遵從，否則會心生內疚、甚至羞愧。規範形成後，會產生自我意識，促使人們關注自己的行為是否符合社會標準，學習正確行為，免於和其他人發生衝突。

由此可見，「規範」可以通過計算及理性考慮建立起來，具理性的人會自覺自律，避免受社會責難。有別於運用強制性由上而下或外加罰則的管治，自由主義管治模式仍然賦予人們選擇進行不正確行為的自由，但策略性地創造條件，培養民眾自我管理的能力，政府在旁指導，令民眾自願地選擇正確行為。

在公廁如廁，既私密又公共，如何既不侵犯私隱，又策略性地將「未被看見」變成「被看見」，重塑社會規範，以構建新秩序呢？英國自1820年代起闢設公廁，按「治理術」進行規管，將公廁構建為「道德空間」，讓政府對低下階層實行道德管治，灌輸公共衞生意識，減少在公眾地方便溺，建立正確如廁行為，從而管理人們如何使用公共空間。建基於自由主義的管治策略，包括有：一、公廁設施明亮光潔，物料耐用及不易藏污納垢（如光滑白瓷磚、水泥地面），令設施能自行管理；二、加強採光（如多設窗戶、燃點洋燭），除實際照明功能，更具象徵意義，即以光明喻意理性，驅除黑暗（即污垢），在使用者心裏建立正面意識；三、一方面重組公廁空間布局，建立井然有序的視綫流動，讓使用者能互相監察，塑造社會規範，另一方面設巡查制度，衞生督察監督秩序及設施，如有關運作行之有效，便能起自我管理效能，引導人們正確如廁，最終將之內化。這策略賦予政府遠距離間接管治的可能性，只在必要時介入，讓人們享受自由。

在香港開埠初年，公共衞生惡劣，疫症頻發，為了保障駐港英軍生命安全，港英殖民政府在1867年設立公廁，解決基層華人公眾便溺問題，策略為源於「治理術」的「殖民治理術」。此策略與上述的自由主義管治策略相近，只是針對的對象由低下階層英國人，變為普羅階層華人，當中涉及階級和種族元素，同時較多運用法律手段，監控更臻嚴密，以工務局及總登記官署為首，輔以歐裔衞生督察及華裔團防局巡丁，進行多層監察。

港府續奉自由主義 惟有3局限

物換星移，「殖民治理術」如今已不適用，在行政管理上繼續奉行自由主義的特區政府，並不直接管理使用者如廁行為，而是將焦點放在硬件及制度上，前者主要是翻新公廁、重組空間和確立新秩序，增加設施的科技化，以提升其自我管理能力，後者是食環署透過將公廁清潔服務外判並管理承辦商，期盼打造一個潔淨公廁環境，促使人們共同維護，自動自覺管理如廁行為，改善公廁環境。

可是，以自由主義模式管理公廁有其局限，其一，空間布局及物料採用受到政府高度規管，當中包含管治意味，某些人願意服從並習以為常，某些則未必遵從，後者會引伸出尋求凸顯自主性下「不按本子」的想法，情況就如新冠肺炎疫情下，在西方社會不少人雖然願意聽從政府規定，外出時佩戴口罩，但卻有部分人士不願遵從。根據傳播學的「接收理論」，民眾並非被動地接受信息，而是按個人喜好自行演繹，故不一定按政府的「劇本」行事。

其二，現代社會與傳統社會不同，擦身而過的盡是陌生人，為了讓生活不受這些與自己無關的人打擾，人們避免視綫交流，假裝看不到他人，保障各自私隱及生活不受侵擾，從而和平共處。這種「禮貌性忽視」意味這些人只碰巧在現場出現，自己不具任何義務，因而不必克制符合個人利益的行為。換言之，陌生人的存在未必能起到互相監察的作用，遑論敦促人們管理個人行為。

其三，要在社會生活中享受自由，人們必須能控制自私自利的天性，可是顧己及人的公德心並不是與生俱來的，需後天培養，公共政策也就要為此創造條件。

在香港，單靠翻新公廁及提升設施的科技化，顯然無法促使人們自行管理行為，全盤實行自由管治模式的條件仍未具備，那麼該如何創造條件呢？新冠肺炎肆虐，再度促使人們關注公廁衞生，11月19日「世界廁所日」即將來臨，我們將在接連兩周闡釋下列問題：還有第三條出路改善公廁的老問題嗎？為了提升衞生，香港人可以「去到幾盡」？

▲ 特區政府在行政管理上繼續奉行自由主義，並不直接管理使用者如廁行為，而是將焦點放在硬件及制度上。（資料圖片）