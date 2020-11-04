追蹤通報快而準 抗疫成功關鍵

在本港新冠疫情平穩下來之際，全世界各地疫情卻繼續肆虐，很多歐洲國家如意大利、西班牙、英國及法國等，亦面對新一波的疫情威脅。由於氣溫驟降，加上抗疫疲勞，令群眾開始疏於防範，令很多歐洲國家也失守。英國確診新冠肺炎的個案突破100萬宗，政府在本周四起要再次封城1個月，以遏制病毒感染急劇增加的勢頭，但學校和大學將免於接受封鎖措施。同一時間，英國政府亦將新冠病毒檢測目標從每天接近200萬大幅降低至大約100萬，這些舉動證明英國政府已缺乏足夠能力控制疫情，極其量只能對病毒感染率作適量控制，試着減慢疫情的速度，以達致減低醫療負荷和不必要死亡個案數字為目標。

各州防疫各自為政 美疫情失控

意大利繼年初倫巴底引發的大型疫情之後，最近1個月個案數字亦有反彈，意大利政府可能最早在本周採取行動，在疫情最嚴重的幾個城市實施封鎖措施，減少旅客穿梭不同區域播毒。

而在彼岸的美國，除了總統選舉如箭在弦以外，當地疫情亦已失控，每天感染的個案突破10萬宗，成為全球新增個案最多的國家。雖然其中一部分的選民提前或以郵遞方式投票，以減低投票日人群聚集造成的風險，但多場總統候選人的辯論和造勢晚會並沒有因疫情肆虐而取消，這些大型聚會必定成為病毒繼續散播的溫床。目前美國的疫情由紐約州等沿海地區開始影響內陸中西部地區，根據彭博數據顯示，北達科他州病例人數上升最快，懷俄明州、南達科他州、蒙大拿州的增幅亦緊隨其後。

美國各州的防疫措施不盡相同，紐約州要求外來者進入該州前先進行病毒檢測，如結果為陰性，則必須在進入該州隔離3天後再檢查；不同州份的隔離政策各自為政，美國人穿州過省的檢疫措施並不嚴謹。

其實綜觀各地疫情，要控制新冠肺炎散播，防疫措施絕對不能「半桶水」。除了疫情追蹤要做得詳盡之外，在個案數字未失控之前，必定要區域性嚴守隔離措施。雖然未必要像中國內地般封區封街，但封城措施必須要做得細緻全面，不能苟且。檢測的百分比必須要夠高，高風險群組務必強制定期檢測，市民亦必須配合隔離措施，在防疫措施上必須多管齊下，才能達致疫情可控。在一些發展中國家如印度，基於人口稠密及衞生情況較差，醫療服務水平不及先進大國，市民防疫意識亦不高，一定很難控制疫情，更多是感染後沒有或不肯就醫，而在社區繼續播毒，這些國家的疫情失控，實在情有可原。

歐美忽略疫情 醫療系統崩潰

但堂堂歐美先進大國，由於忽略或對疫情過分樂觀，導致疫情失控，進而令醫療系統崩潰，造成無數人命傷亡的慘劇，實在罪無可恕。這些地區由政黨及政客主導，經濟及穩定掛帥，對付如新冠肺炎般的突襲，往往變得乏善足陳、軟弱無力，在推行醫療政策上畏首畏尾、瞻前顧後，不能大刀闊斧靈活應變，往往令隔離措施落後於形勢；市民容易對政府有一種莫名的依賴，政府錯估形勢大派定心丸，亦令市民疏於防範。幸好這一切並沒有在香港發生，香港有完善的醫療系統，和透明度高的通報機制，加上有應對沙士的經驗，以及市民對政府的不信任，間接令香港沒有出現種種的抗疫錯漏。

疫情控制得最好的一些地區，包括新加坡、台灣、新西蘭等，也是憑着快而準的疫情追蹤及通報機制，以及在有效率、不草率的政府領導下成功抗疫。接下來的比賽，將會是各地政府在完善關口進行快速測試、拓建旅遊氣泡重啟經濟的速度，以及國民接種疫苗的執行上。根據瑞信最近一份預測經濟復甦的年報，相比第一季，中國經濟在第二季以超過50%的增幅重回正軌。現時各國第二、三季的經濟表現均差強人意，如有國家能迅速控制疫情，令經濟數據率先反彈，必能執牛耳，令各國財富交易「大執位」。

（文章只代表個人立場）

▲ 在染疫個案數字未失控之前，群眾必定要區域性嚴守隔離措施，封城措施必須要做得細緻全面，不能苟且。（新華社資料圖片）