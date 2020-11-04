在家工作影響浮現 美科企員工更感疲累 行政人員版 2020/11/04 分享： 【本報訊】美國新冠肺炎疫情持續，在家工作（WFH）已成為常態，與同事們溝通亦以網上視像會議代替實際會面。在家工作自由度高、而且靈活，相信是打工仔喜歡的工作模式。然而，許多在矽谷工作的人卻認為，WFH反 ... 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 港應屆大學畢業生 平均月薪1.4萬起 2020/10/29 港應屆大學畢業生 平均月薪1.4萬起 台6大上市公股銀行年薪126萬起向港挖角 2020/10/01 台6大上市公股銀行年薪126萬起向港挖角 LinkedIn免費綫上課程 培訓職場軟技能 2020/08/31 LinkedIn免費綫上課程 培訓職場軟技能 疫下英旅社慘情 STA Travel停止交易 2020/08/25 疫下英旅社慘情 STA Travel停止交易 Uber推招聘功能 助司機疫境找工作 2020/04/08 Uber推招聘功能 助司機疫境找工作 在家工作 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 壓力 Facebook Google 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入