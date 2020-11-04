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在家工作影響浮現 美科企員工更感疲累

行政人員版 2020/11/04

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【本報訊】美國新冠肺炎疫情持續，在家工作（WFH）已成為常態，與同事們溝通亦以網上視像會議代替實際會面。在家工作自由度高、而且靈活，相信是打工仔喜歡的工作模式。然而，許多在矽谷工作的人卻認為，WFH反

...

欄名 : 職場新知

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