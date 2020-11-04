為保員工身心健康 美企出招迫放有薪假 行政人員版 2020/11/04 分享： 【本報訊】打工仔夢寐以求的工作環境，除了彈性上班時間外，更希望能夠有無盡的假期可以休息！美國有提供無限期有薪假的企業發現，強迫員工放有薪假，大部分員工反而選擇放更少假。為了讓員工好好休息，這些美企只能 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美企紛補貼+免費午餐 吸引員工重返辦公室 2020/11/03 美企紛補貼+免費午餐 吸引員工重返辦公室 LinkedIn職業瀏覽器 助求職者分析掌握技能 2020/11/02 LinkedIn職業瀏覽器 助求職者分析掌握技能 fb美國員工 感恩節抖足1周 2020/10/30 fb美國員工 感恩節抖足1周 TikTok擬續擴充團隊 美加歐聘3千工程師 2020/10/29 TikTok擬續擴充團隊 美加歐聘3千工程師 《財富》商界女性排名 港交所主席史美倫上榜 2020/10/28 《財富》商界女性排名 港交所主席史美倫上榜 無薪假 薪酬待遇 有薪假 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 行政 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入