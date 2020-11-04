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為保員工身心健康 美企出招迫放有薪假

行政人員版 2020/11/04

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【本報訊】打工仔夢寐以求的工作環境，除了彈性上班時間外，更希望能夠有無盡的假期可以休息！美國有提供無限期有薪假的企業發現，強迫員工放有薪假，大部分員工反而選擇放更少假。為了讓員工好好休息，這些美企只能

...

欄名 : Good Job Insight

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