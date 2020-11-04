去年11月，我寫了一篇文章，題為《今年很差，明年更差》。當時新冠肺炎疫情仍未開始，我只是基於社會運動發生在2019下半年，上半年市道仍不錯，而一些客戶基於合約精神，下半年沒有大幅縮減預算，所以2019年整體仍不算太差。

我預期2020年更差，是因為「攬炒」之勢已形成，加上美國和台灣大選、中美關係緊張、香港政局不穩等因素，2020年應該更差。

2020年更差的估計雖正確，但原因不一樣，而且程度更嚴重，因疫情令經濟比我預計的更差。當時我估計2021年會復甦，但現在相信經濟會進一步下滑。

首先，我認為疫情不會在短期內結束。現在最樂觀的估計，也要明年中才會恢復正常生活，其他估計認為明年底才能恢復正常生活。

我更悲觀，估計明年底仍未完全恢復。雖然新冠疫苗已進入第三期臨床實驗，但能否成功仍有變數。即使有了疫苗，短期內也難以滿足全球需要，普及接種需時。而且部分人根本不信疫苗，即使免費也未必接種，最終可能靠群體免疫來結束這場疫症，但這不是一年半載就可以達到。

2020年仍有政府的「保就業」計劃，有些企業是靠該計劃「吊鹽水」，計劃在11月結束，年底肯定會出現裁員倒閉潮，明年失業率有機會達到雙位數，到時經濟必然進一步下滑。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》