熱錢湧美股市 純賭單邊非理性

美國大選投票日，誰勝誰負仍未有結果，但美股連續兩天上升，只是熱錢湧入，純粹賭單邊市。由於今次大選充滿變數，資金貿然押注某個候選人是非理性舉動，隨時可能被突如其來的變數殺個措手不及。

民調加權處理 準確度受考驗

在選舉結果塵埃未定前，熱錢湧向股市，市場有兩個說法。

第一個說法是押注總統特朗普成功連任，因特朗普向來以股市為政績，股市升，便可吹噓是自己處理經濟得宜，投資者才有信心以真金白銀追入股市。

第二個說法是投資者押注在民主黨候選人拜登身上，因民調顯示選民已受夠了特朗普4年來的不按常理，不顧大局，只講利益的做法，又不尊重科學，以致疫情失控，重創經濟。投資者認為拜登一旦當選，將會聚焦控疫，並有利1.8萬億美元紓困方案獲通過，有助穩定經濟。

選舉結果究竟是變藍（代表民主黨）抑或變紅（代表共和黨），暫時難以預料。股市連日上升，只是熱錢推動，並以民調指拜登領先10個百分點作藉口。惟民調的準確度始終成疑，尤其上屆大選，選前民調一致看好希拉莉獲勝，結果卻是特朗普爆冷勝出，雖然今次民調機構汲取教訓，將被訪者教育程度等因素作加權處理，來增加民意的可信性，誰敢擔保準確無誤。

除了民調準確可信度成疑，另一個變數是兩人得票數目有多大差距。倘若拜登在各州的普選票有明顯大幅領先優勢就萬事皆休；假如雙方得票很近，又未能取得270張選舉人票，那麼關鍵便看關鍵州份的郵寄選票。由於郵遞需時，令到今天可能無法點算所有郵寄選票，而特朗普一向質疑郵寄選票的可信性，指易出舞弊，可能要求不點算昨天仍未寄達的郵寄選票，勢必引發雙方打官司，令選後可能陷入長期訴訟。

遏華方向不變 惟貿戰或趨緩

特朗普又號召右翼民兵到票站監票，一旦結果不利特朗普，民兵會否衝擊票站？這是市場無法預料，倘若選後爆發武力衝突，對美股以至環球股市的衝擊是難以預料，隨時足以引發股災。

誰當選固然影響美國政局和環球局勢走向，唯獨對華政策大方向卻不變，因遏制中國崛起是民主、共和兩黨共識，只是手段不同。假如特朗普連任，將會加碼推動與華脫鈎，但倘若是拜登勝出，至少他不贊成特朗普用加關稅來解決貿易問題，也不贊成與華脫鈎，相信會尋求多邊組織遏華，但在氣候暖化和一些彼此關心的國際議題上合作，令中美關係有望緩和。

今次大選是百年一遇的充斥變數的選舉，在未有選舉結果前貿然下注賭單邊市是非常不智。投資者趨吉避凶，最審慎的做法是觀望，待塵埃落定才入市，會較安全及穩陣。

責任編輯：李青