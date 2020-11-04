創客創未來 善用設計思維 迎接疫後新常態

美籍商業作家克瑞斯‧安德森（Chris Anderson），曾在二○一二年發表的著作《創客：新工業革命》中提到，下一次的世界工業革命，將在群眾外包（Crowdsourcing）文化，結合新科技的應用之下悄然而生，而「創客」（Maker）一詞自始亦風行全球。

創客文化主張善用科技、創意與設計，解決社區、社會、世界，以至人類面對的各項難題。而一場疫症襲全球，正揭示當今世界存在很多無法預知的困難和挑戰。在聖貞德中學執教數十年的鄭加略（Tchiang Carlos Do Rosario）最近就以3D打印技術，研發面罩專用的防飛沬面罩蓋送給有需要的港人，同時招集有心人加入義印團隊，一起抗疫。

「作為創客，我明白了解用家需求與共同協作的重要性，而最近港人給我的建議與支持，則推動我不斷改良設計。這個循環不息的改良過程，正是設計思維之所以能改變世界的關鍵。」他說。



設計過程八部曲

鄭加略揭着早已發黃的習作，可見一頁頁畫得相當工整的設計草圖，他拿起一個藍色的酒店門牌勾說：「這是其中一份功課，我當年專程到不同酒店觀察，參考不同的設計和背後的需求，最後才手製了這個門牌。上面有門勾位，下面則有個轉盤，可轉成顯示請勿騷擾、請即打掃等的字樣。」他憶述。

他形容，當年這份功課是他的第一個創客發明，而當中那個善用觀察、思考洞見的設計過程，正是設計思維的重要一環。在那個時代，這個設計過程被統稱為「工程學設計過程」（Engineering Design Process），當中分為八個步驟，分別是了解需求（Needs Identification）、資料搜集（Research）、構思可行方案（Develop Possible Solutions）、優化實行的方案（Finalise Promising Solution）、原型製作（Prototyping）、測試與檢討（Testing and Evaluation），以及改良（Improvement）。

「這些步驟跟設計思維很相似，但當年所學的這一套，並不像設計思維那樣是個循環不息的迭代研發過程，而只是一個線性的設計過程。即是說，當到了測試與檢討那一步就完了，甚少會改良。」鄭加略說。

群眾共創 發明面罩蓋贈港人

作為一個創客，鄭加略認為創客跟設計思考家一樣，在推動任何創新或發明背後，都非為賺錢，而是要基於以人為本的角度，解決社會需要和難題。眼見今年新型病毒遽然來襲，引發全球疫症大流行，香港亦無一倖免，人人四出撲口罩，鄭加略亦感同身受，「二月時，家中也只得兩個口罩。」他苦笑說。於是，他決定發揮創客精神，嘗試思考新發明，解決口罩荒。

「坊間有很多人用面罩代替口罩，貪其可重覆使用，但面罩濾芯很難買，亦很貴。我見有人將醫科口罩剪成特定形狀，用橡筋綁在面罩的濾芯接口上，亦有人用3D打印不同的面罩蓋。但經過一番研究之後，我發現坊間的設計要麼容易漏氣，要麼就部件太多難安裝。」說時，他拿起自己第一個買回來的面罩，比劃着說。

一輪資料搜集過後，鄭加略便開始構思改良方案，並開始製作原型，「最初的版本只是一個圈，剛好可將剪裁成圓形的口罩套緊濾芯接口，我稱它做Mask Ring。」他將製作這個原型品的片段放上社交平台，結果收到無數的查詢和訂單。「這次我希望能改良設計，經歷設計思維反覆研發的過程，所以我沒收錢印製了一批，寄給網民後再請他們給我意見改良。」他續說。

網民的意見，令鄭加略驚覺區區一個成本低廉的面罩蓋，需求竟然如此大，而這亦證明了這小發明回應了很多人面對的痛點。「久而久之，開始有人提出問題，如口罩被剪裁後面積縮小，病毒容易飽和影響防護。這些意見令我確切明白，不斷循環改良能造就出色的設計，而動力和靈感則來自用家。」他說。

經過十數次改良後，鄭加略將Mask Ring改成封口式設計，以阻隔飛沬，延長口罩的使用時間。「用家幫我發掘了很多不同的問題，如部件容易受壓斷裂、安裝時容易令口罩破損、安裝時很麻煩等。之後有人提議我研發其他面罩型號適用的面罩蓋，甚至主動寄不同型號的面罩給我幫助研發。」

發揚創客精神 改變世界

正因為每個人的能力、專長、身上的資源有別，因此設計思維鼓勵團隊合作，提倡與用家共同創作（Co-create），整合手上的資源，以創造更多的可能性，而這種共享資源、集眾思維的概念則稱為「群眾外包」（Crowdsourcing）。

鄭加略這個義印Mask Ring的發明項目，亦相繼吸引愈來愈多人加入組成團隊。「有人捐出3D打印機、有人捐錢、有人幫忙印製、有人幫忙做行政紀錄、有人幫忙寄貨……如今，我們有九個人、共十三部3D打印機正在日復日不停打印Mask Ring，並處理後期寄送工作，現已免費寄出逾千個製成品。沒有這些人的參與，決不能成事。」他的一言，道出了群眾外包的威力。

早前，鄭加略還在自己的YouTube頻道，分享不同學校老師為應付文憑試開考而自製的各類防疫小發明，並邀請義工一起發明簡單的防毒膠面罩。「他們可能更了解用家的需要，又或有更好的點子，卻沒有3D打印或動手製作的技術，而我的團隊就可以彌補這方面的不足，造就更好的發明誕生。」他說。

這次義印亦令他對「創客精神」有新的感悟。「創客精神其實跟設計思維一樣，追求勇於創新，集合人類的群體力量和資源去解決問題，不斷改良去迎合世界的變遷和挑戰。而疫症後的世界，挑戰將更多，但無論是創客抑或設計思考家，只要有一顆關懷社會、謀求人類共同利益的善心，就能改變世界，毋懼挑戰，帶領人類生活變得更美好。」

在聖貞德中學執教數十年的鄭加略（Tchiang Carlos Do Rosario）。創客身份以外，鄭加略還是一位STEAM教師，而在教學的過程中，他亦強調設計過程是一個不斷的循環。

如今，鄭加略已成功為坊間數款面罩發明專屬的面罩蓋，並於網上接收港人訂單，免費印製，與港人一起抗疫。

透過網上收集網民和用家的意見，鄭加略過去不斷改良Mask Ring的設計，體現設計思維來回反覆的設計過程。

鄭加略的義舉獲不少熱心人士出錢出力支持，如今更組成九人的團隊，一起參與義印Mask Ring的工作。

（資料由客戶提供）

