貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇

面對中美貿易戰及新冠肺炎疫情等挑戰，一貫善於靈活應變的本港中小企，俱致力探索新出路以作突圍。積極為港商拓展全球商機的香港貿易發展局（下稱貿發局），於今年4月特別推出「T-box升級轉型計劃」（下稱T-box），透過免費提供度身訂造的顧問服務及工作坊等多管齊下，助不同企業迅速達致開拓新市場或轉移生產綫等目標，全方位提升競爭優勢，化危為機。

▲ 貿發局T-box升級轉型計劃透過提供諮詢服務、工作坊、政府資助計劃資訊、市場資訊及企業聯繫活動等，協助企業在市場拓展、製造業合作、品牌推廣、電子商貿等範疇達成升級轉型的目標。至今已有逾900家企業參加。

作為港商的重要夥伴，香港貿易發展局副總裁劉會平指出，T-box借用沙盒的概念，旨在協助中小企在「疫」境中提高競爭力，故推出一系列為企業度身訂造的免費服務，包括顧問諮詢、工作坊、政府資助計劃資訊、市場資訊、企業聯繫活動等。中小企可因應自身發展方向，在品牌升級、拓展新市場、開發電子商貿到轉移生產綫這四大升級轉型目標上獲得適當的支援，並按實際情況修訂業務及推廣策略，加快達成目標。



多元服務資訊兼備 助拓東盟市場



在疫情下，開拓新市場成為不少中小企的重點目標，尤以近年躍升為香港第二大貿易夥伴的東盟地區最受歡迎。T-box為銳意開拓東盟等全球市場的港商，提供工作坊等多元服務及工具，配合貿發局50個環球辦事處、逾500項交流外訪活動、約1500次商貿諮詢會面，助企業掌握在其他渠道難以獲取的商業資訊，更可與當地潛在合作夥伴建立聯繫，以利用有限資源，將產品及服務推展至目標市場，並找到合適的企業方案及最佳實踐方式。



疫情對傳統生產市場及供應鏈亦帶來衝擊，港商須為轉移生產陣地作部署，同樣以東盟為首選，當中高增值行業較常前往越南及馬來西亞；而相對低增值的行業則多考慮緬甸、柬埔寨、菲律賓和印尼。據參與T-box的企業指出，他們較常在執行能力及外在因素兩方面遇到挑戰，前者源於在不熟悉的地區開設生產綫，沒有執行能力強大的團隊並不可行；而對轉移地點的人才、政府、規條及法例了解不足，亦令企業感到舉步維艱。

▲ T-box升級轉型計劃安排香港企業與全球諮詢夥伴會面，開拓各地新市場及生產合作機遇。早前貿發局副總裁劉會平（左四） 與多家港商，拜會泰國駐港總領事Tull Traisorat（左五），了解泰國的最新優惠政策及重點發展行業。

分析轉移地點 開設新生產綫



T-box正可透過提供充足的資訊，令廠商深入了解並更有效地分析東盟十國的特點，為轉移生產綫及供應鏈作出更全面的比較及判斷，知己知彼，自能事半功倍。

在醫療器械生產及設計上擁有多項專利的美時醫療，瞄準疫情下有危亦有機，經參與T-Box，除透過視頻研討會向印尼及泰國等地介紹其醫療科技及防疫產品、加快開拓東南亞市場的步伐外，更透過貿發局悉尼辦事處的協助，與澳洲相關企業及代理商接洽，物色到拓展當地業務的合作夥伴。

採用自家專利技術設計智能電子門鎖的PIN Genie，原生產基地位於內地，近年受生產成本上升及中美貿易戰影響，計劃在東南亞設立新生產綫，其後得到T-box團隊透過貿發局的海外辦事處網絡，提供在東南亞投資設廠的最新資訊，並就開拓生產綫方案作出專業建議，促成公司與泰國一家廠房的合作，作為生產試點，同時與泰國一家物流商建立合作關係，拓展當地內銷市場。

閱覽T-Box短片，了解港商如何升級轉型，早著先機。



活動預告：

T-box工作坊 : 「如何有效運用電子支付工具擴展業務版圖」(網上直播)

日期：11月13日（星期五）

時間：下午3時至4時

講者：騰訊國際業務部 (業務拓展) 副總監陸倩怡

語言：廣東話 (不設即時傳譯服務)

請於T-box網頁登記

（資料由客戶提供）