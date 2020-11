「醫生只需故意錯寫診斷,便能賺取兩千美元。」這話聽來匪夷所思,先問誰會如此大手筆付錢醫生去犯錯,更重要是,大部分醫生會否為錢侮辱專業道德。

「Our doctors get more money if someone dies from Covid. You know that, right?」這話出自美國總統特朗普,在競選演說中,他指控美國醫生把其他死因寫作新冠肺炎,便能賺取額外兩千美元。在新冠肺炎死亡率高企日子,一句謊話可以分散注意力,讓他的信眾有質疑死亡數字準確性的空間。

謊言是一種虛假不實的陳述,目的是欺騙他人從中得到利益。過往,謊言被視為不道德,亦不受社會接納,廣東話一句:「你講大話!」是頗嚴重的指控。

惟在美國政治生態中,善用謊言竟是優點,已數不清特朗普在四年任期中,曾說過多少謊言,但這次他公開針對醫生的謊言實在太過分。美國每天數萬人染新冠肺炎病毒,醫生護士付上最大努力、在每分每秒面對被感染危機,仍繼續照顧病人,但轉過頭來,國家最高領導一句謊言便把醫護貶下去,而謊言目的只是為增加競選成功的機會。

我們正活於謊言氾濫時代,領導人喜說謊言,因其信眾喜歡聽。當真實陳述聽不入耳時,領導人便嘗試供應半事實(Half Fact);而當半事實仍不好聽時,便只能赤裸裸以謊言代替。

美國政治如此,香港政治也不遑多讓。