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謊言氾濫

副刊版 2020/11/05

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「醫生只需故意錯寫診斷，便能賺取兩千美元。」這話聽來匪夷所思，先問誰會如此大手筆付錢醫生去犯錯，更重要是，大部分醫生會否為錢侮辱專業道德。

「Our doctors get more money if someone dies from Covid. You know that, right？」這話出自美國總統特朗普，在競選演說中，他指控美國醫生把其他死因寫作新冠肺炎，便能賺取額外兩千美元。在新冠肺炎死亡率高企日子，一句謊話可以分散注意力，讓他的信眾有質疑死亡數字準確性的空間。

謊言是一種虛假不實的陳述，目的是欺騙他人從中得到利益。過往，謊言被視為不道德，亦不受社會接納，廣東話一句：「你講大話！」是頗嚴重的指控。

惟在美國政治生態中，善用謊言竟是優點，已數不清特朗普在四年任期中，曾說過多少謊言，但這次他公開針對醫生的謊言實在太過分。美國每天數萬人染新冠肺炎病毒，醫生護士付上最大努力、在每分每秒面對被感染危機，仍繼續照顧病人，但轉過頭來，國家最高領導一句謊言便把醫護貶下去，而謊言目的只是為增加競選成功的機會。

我們正活於謊言氾濫時代，領導人喜說謊言，因其信眾喜歡聽。當真實陳述聽不入耳時，領導人便嘗試供應半事實（Half Fact）；而當半事實仍不好聽時，便只能赤裸裸以謊言代替。

美國政治如此，香港政治也不遑多讓。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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