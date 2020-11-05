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全關東最大無印良品東京有明 12月登陸台場

副刊版 2020/11/05

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雖然東京疫情反覆，但廣受歡迎的無印良品並沒停下擴展步伐，位於台場地區的「無印良品東京有明」將在12月3日開幕，面積近5萬平方呎，超越銀座旗艦店而成全關東最大的無印良品，亦勢成最新人氣購物中心。

巨無霸無

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欄名 : 旅事通

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