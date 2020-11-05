昨天談到Tesla剷走整個公關部，反映了公關在Elon Musk心目中，或只涉及發放消息、回答傳媒查詢等技術層次的工作。那是對公關這工種很片面的理解（公關人當然也要反省，何以今時今日仍有此誤解）。那「公關」的專業訓練，其實在哪些地方呢？

一、幫服務機構理解如何「面向公眾」。無論任何文化、地方、社會群眾、年齡層或階層，都有其思想、行為、生活模式等獨特性，要面向公眾，首先要懂得準確地閱讀不同公眾群，所以公關必須具備social listening（社會聆聽）和social analytics（社會數據分析）的訓練。

二、幫服務機構作「形象和聲譽保獲」。這涉及評估每個對外動作（如宣傳廣告、CEO發言）對機構名聲的潛在風險。若風險評估（risk assessment）和風險管理（risk management）做得好的話，可減低公關災難發生的機會。

三、幫服務機構在不同公眾群建立社會認受性。要令人喜愛、支持、信服，不能單靠法律，法律的認受性只是最基本層次，要在公眾群心目中建立一個認可的「」，先決條件是先懂得閱讀公眾脈搏和氣場，不作討人厭行徑，才可由「不抗拒」慢慢建立一個「」，再在公眾群心目中贏得真正的「like」。

以上三項皆需要專業訓練，真正的公關，絕非幫客戶安排飲飲食食、出下鱔稿。據我觀察，現時有些機構領導對公關有兩種極端誤解：一是像Elon Musk那樣，認為公關只是發放消息、回答傳媒查詢等技術層次的工作，屬可有可無，甚至自覺比公關部做得更好。二是有些機構領導，做完「衰嘢」後，覺得只需揼出百萬或千萬元公關費，就有專人可幫其執手尾或洗白（whitewash）。若機構維持個爛「餡」不變，只靠公關幫手執層皮，現世代可過到全世界這麼多雙精明眼嗎？你當公眾傻瓜乎？稍有常識者俱知，此乃揼錢落海嘥錢嘥氣之舉，唯一開心的單位，當然就是那間已把巨額公關費袋袋平安的公關公司。