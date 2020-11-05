知大選結果 全靠老字號 非隨口亂道

昨天新聞關鍵詞，大選、特朗普、拜登、螞蟻等之外，「馬已經服」、「馬已今服」、「馬已京服」之類亦吸引眼球。除了這些，在中外媒體報道裏，還有一句曝光率很高：「美聯社推算……」

2016年大選，美國聯合通訊社（Associated Press），簡稱美聯社，是第一家報道特朗普勝出的傳媒機構。與過往選舉一樣，今年全球新聞媒體計票來源，主要是靠擁有逾170年歷史的這家美國最大新聞通訊社。近兩個世紀以來，美聯社都在做這件事，從1848年開始，美國內戰到世界大戰期間都未曾中斷，一直是官方結果以外最快報票信息來源，它是怎樣做到的呢？

動員7000人 為今屆大選報票

今年大選除了總統選舉，還包括35個參議員、435個眾議員、11個州長、州議員以及縣區選舉，美聯社報票需要動員約7,000人，由紐約總社負責資訊統籌與質素監控，避免任何錯漏。在投票日之前，該社各地記者針對以往選舉結果、人口統計、地理區域，和最新註冊選民人數進行翔實了解，利用自己的AP VoteCast系統，透過網上、電話、郵件方式進行選民投票行為調查，再配合分析工具，進行大量數據研究。

當各地投票結束，分布在全美50個州每一個縣計票地點，約4,000名當地特約記者，從每個縣的選舉統計機構拿取選票數據，然後通知美聯社龐大的計票中心（AP Vote Entry Center）。

得知選票數目後，中心人員會將票數與各地資料庫、美聯社資料庫系統進行比對。比對後，每個州有一位計票負責人（race caller），會聯同華盛頓的美聯社政治組分析員組成的專家群（Quality Control Group）再進行查核，確認每一項票數結果可信，然後才發布。每個州的結果發布前，都由兩位編輯簽名作實。如果有任何不確定，都不會發布計票數目。當然，他們發布的依然只是非官方計票，最終有待官方結果為準。

計票人員 須接受逾1年訓練

為確保報票準確及報道質素，美聯社計票人員等接受超過1年以上訓練，其間經過無數次報票、計票綵排，測試每一個環節，避免出現錯誤。美聯社專家群，除了資深新聞人員外，部分乃長期在選區居住，進行研究的專家學者，與當地政府及社群有一定接觸聯繫，熟知當地政情，以作分析。

對美聯社來說，今屆大選極具挑戰性，與以往不同的是，這是美國歷史上首次超過一半選民在選舉日之前就已完成投票，在處理票數統計上面對新的情況，壓力也更大。美國幅員遼闊，每個州都有自己法律和投票程序，處理郵寄投票方式不盡相同，何時可以開始計票，統計缺席投票都不一樣，流程相當複雜。部分州允許提前打開郵寄選票並統計，加快統計速度；有的州卻必須在選舉日當天，才能拆開郵寄選票統計。

靠着累積百多年的成熟經驗，別人沒有的龐大數據庫，加上日新月異的數碼化報票計票系統軟硬件，讓它在選舉統計和發布上，有着其他媒體不能相比的優勢。4大媒體巨頭，包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》及《霍士新聞》，均使用美聯社的數據，然後加上專家分析作出自己判斷。其他機構包括網絡媒體，也多採用美聯社的數據。

不過近年來，美聯社也遇到挑戰。2018年中期選舉，美國4家電視巨頭CNN、NBC、ABC、CBS依賴另一機構Edison Research，各自發布選舉結果。Edison Research在2003年起，為美國媒體提供選舉計票服務，靠的是傳統手法，部署大量人手在投票站出口，向選民作統計（Exit Polls），比美聯社搶先發布了一些選舉結果。當然，出口統計也並不是百分之百準確。尤其是今年，大量選民已提前投票，或者選擇郵寄選票，又是另一個玩法了。

當大家看着侵侵及拜登，兩方陣營得票數字拉得非常緊，感覺很緊張的時候，我作為傳媒人曾經報道大選，可以肯定的告訴大家，無論是Edison Research或美聯社，負責簽字發布最新計票的人，又或者電視台控制中心內決定發布這些選舉消息的編輯，比各位更緊張，肩上是一份責任。