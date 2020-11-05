理性看待美國大選 慎變謠言幫兇

美國大選情況緊湊，大家無法即時知道結果。筆者執筆之時，兩黨都未能集齊270張選舉人票入主白宮，出現了「特朗普有望連任，拜登或可險勝」的懸峙現象。除了總統選舉外，美國也會同時選舉所有眾議員和三分之一的參議員，但現時亦只能較肯定眾議院仍是民主黨控制，而參議院則隨時要等到1月才會知道誰是多數黨。不論選舉結果如何，當然有人歡喜有人愁。然而，在這段選舉期間出現的一些現象，特別是香港（甚至台灣）在網上談論大選的情況，卻很值得我們反思和警惕。

美國選舉制度複雜，外人看美國選舉，很容易霧裏看花，見樹不見林。讓人擔心的是，不見得有很多人願意真正了解細節，更缺少深入的理性討論。香港人看美國大選，最留意美國對華政策，但這次選舉期間，卻有頗多簡單甚至膚淺的見解，集非成是，實在不值得鼓勵。最常見的錯誤，是直接把反中/親中的二元格局放到共和民主兩黨的候選人身上，從而很快地推論出要支持哪位候選人。更甚者，因為情緒上的狂熱，會把自己不喜歡的一方盡力妖魔化。

誠然，民主共和兩黨的外交政策，在策略上是有些分別的。大約而言，共和黨傾向直接由美國自己處理與別國的糾紛，民主黨則較願意在全球層面上處理糾紛。這就如幾年前的超級英雄電影《美國隊長3：英雄內戰》裏，美國隊長傾向超級英雄不應受國際機構監管，但鋼鐵人卻認為，由聯合國來監察他們是合理的。這兩種方式各有利弊，共和黨的外交政策一般能更有效率地執行自己想要的計劃，但單打獨鬥卻未必能完全達到所想的效果。民主黨較易與他人共議，但討論和醞釀需時，有時會不夠效率，亦無法完全達到想要的結果。

不理解兩黨外交 批評文不對題

當然，以上只是簡單地勾畫出一個光譜，並非要把兩黨截然二分。兩種取態哪種更好，值得進一步思考，但現時卻少見這些討論，反而只有很多情緒宣洩。

例如最後一場總統辯論中，拜登曾提及要中國遵守國際規則，結果惹來港台兩地不少人批評，說中國不會遵守規則、或只有特朗普的做法才可制衡中國。這正是沒有理解到上述民主黨和共和黨外交政策上的分別，於是批評流於空洞，文不對題。

某程度上，美國的對華政策，兩黨的執行細節雖有不同，但很多時都有兩黨共識。由尼克遜時代開始，過去幾十年來，兩黨的普遍共識是可以慢慢潛移默化中國；而過去幾年，特別是過去1年，形勢急轉直下，令美國對中國的期望幻滅，取而代之的，是完全的不信任。從過去1年參眾兩院通過對華議案的情況可以見到，平時可以各不相讓，甚至不惜聯邦政府停擺的兩黨，可以毫無異議地高速通過議案，算是美國兩黨罕有的共識。

我們現在常覺得共和黨似乎更為反中，似乎只是因為現在是他們當家，政策由他們執行，所以形象更為突出而已。

另外，美國獨特的政治制度，除了兩黨制外，也有聯邦制、三權分立、恒常性的選舉等等，背後其實是一個權力的制衡，確保不讓任何政黨或一小撮人所有的權力太久，要定期受到民眾的監督。

而且，美國人有政黨輪替的習慣，不只總統要換人，兩個議會也會有政黨輪替。這種恒常變天的機制，令任何外人只看重其中一個政黨，而妖魔化另一個的行為，都不甚明智。

以上僅是提綱挈領式的介紹，要真正理解美國政制和兩黨外交政策，非得繼續深入探究當中的細節不可。要有深入討論，單是口號式的宣稱哪位政客或政黨所謂反華或親華，其實對討論沒有幫助。

以往的世界，通常沒有足夠的渠道接觸資訊，令大家的知識出現偏差；今天卻是網上資訊太多，言人人殊，加上不少社交媒體的回音牆效應，變了自己人「圍爐」，一些口號式的講法，更往往把魔鬼藏在細節。我們需要很小心去理解各種資訊，不要成為傳播謠言的幫兇。

在思考美國對華政策的好壞時，除了從以上兩黨外交政策的效果來思考外，更需要問問我們自己，是要抱着甚麼的價值觀來思考國際問題。

當我們知道甚麼的價值更重要，才能讓我們處理國際關係的問題時，得到更清晰的答案。如此，不論美國選舉結果是否如自己所願，都不會過度歡喜，或不知所措，才能沉着應對。

▲ 美國選舉制度複雜，不見得有很多人願意真正了解細節，更缺少深入的理性討論。（法新社資料圖片）