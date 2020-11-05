富士康鄭州科技園區 銀彈福利誘舊員工回巢

【本報訊】自蘋果iPhone 12系列手機開賣後，市場反應良好。由於其需求強勁，為因應明年定單需求，主要代工廠富士康鄭州科技園區日前推出離職返崗政策，已離職的員工倘願意回巢，即獎勵「旺季返費」

...