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富士康鄭州科技園區 銀彈福利誘舊員工回巢

行政人員版 2020/11/05

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【本報訊】自蘋果iPhone 12系列手機開賣後，市場反應良好。由於其需求強勁，為因應明年定單需求，主要代工廠富士康鄭州科技園區日前推出離職返崗政策，已離職的員工倘願意回巢，即獎勵「旺季返費」

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欄名 : Good Job Insight

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