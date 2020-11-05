富士康鄭州科技園區 銀彈福利誘舊員工回巢 行政人員版 2020/11/05 分享： 【本報訊】自蘋果iPhone 12系列手機開賣後，市場反應良好。由於其需求強勁，為因應明年定單需求，主要代工廠富士康鄭州科技園區日前推出離職返崗政策，已離職的員工倘願意回巢，即獎勵「旺季返費」 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 為保員工身心健康 美企出招迫放有薪假 2020/11/04 為保員工身心健康 美企出招迫放有薪假 美企紛補貼+免費午餐 吸引員工重返辦公室 2020/11/03 美企紛補貼+免費午餐 吸引員工重返辦公室 LinkedIn職業瀏覽器 助求職者分析掌握技能 2020/11/02 LinkedIn職業瀏覽器 助求職者分析掌握技能 fb美國員工 感恩節抖足1周 2020/10/30 fb美國員工 感恩節抖足1周 TikTok擬續擴充團隊 美加歐聘3千工程師 2020/10/29 TikTok擬續擴充團隊 美加歐聘3千工程師 員工福利 員工福利及權益 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 12 富士康 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入