美大選激化撕裂 政治操弄族群互鬥

美國大選結束卻仍未有最終結果，總統特朗普靠民粹主義箍票，跟對手拜登叮噹碼頭，難分難解，成敗關鍵還看多個搖擺州份的郵寄選票。今次大選令美國社會兩極化加劇，不管誰當選，都要着手處理，否則美國社會將會更撕裂。

特藉民粹主義 激化對立箍票源

開票之初，拜登曾大幅領先，其後特朗普得票率從後趕上，收窄距離，截至今晨零時30分，據美聯社統計，拜登以238張選舉人票暫時領先特朗普的213張。選前民調顯示，多個關鍵搖擺州可能變藍（代表民主黨），但暫時只有亞利桑那州成真，特朗普拿下佛州和俄亥俄州，並在餘下多個搖擺州領先。

拜登得票率暫時為50.1%，比特朗普多1.8個百分點，與選前民調估計10個百分點有很大落差，凸顯民調再失準。民調機構雖汲取4年前教訓，今屆對選民學歷作加權處理，依然未能反映真實民意，相信是與社會嚴重撕裂，部分選民羞於向外人表達對特朗普支持，拒絕參與或刻意誤導民調機構有關。

此外，經濟結構失衡和社會貧富懸殊催生民粹主義，加劇草根階層對有錢人、建制派和傳統精英的不信任。特朗普善於操弄民粹主義，煽惑鼓動鐵銹帶工人和面臨巨變的能源工人，任內大舉減稅，爆疫後推紓困方案向民眾提供經濟援助，討好窮人，並利用自己染疫經歷打造成抗疫英雄，將抗疫不力責任甩鍋給中國，使美籍亞裔遭敵視，激化本已嚴重的種族衝突，從而鞏固其基本盤。

反觀拜登主張加稅，用意雖好，旨在緩減財赤問題，但對很多低學歷選民來說，拜登加稅是離地，引起他們不滿，更傾向票投特朗普。

特朗普上台、治國都依靠民粹主義，今次再靠民粹主義收窄選情，又開拓古巴裔選民票源奪得佛州。只要他在賓夕法尼亞州、密歇根州、北卡羅來納州、佐治亞州和威斯康星州中贏得任何4個州，便可連任。

點票興爭拗 訴諸法庭曠日持久

惟這5個關鍵搖擺州仍有很多郵寄選票未點算，當中大部分是民主黨支持者，故特朗普已先下手，向法院申請不計算周二後才寄達的郵寄選票。民主黨拜登表明興訟挑戰，意味官司會接踵而來，短期難有最終結果。而特朗普早前不顧傳統急急任命保守派的巴雷特做最高法院大法官，令保守派大法官佔大多數優勢，就是為大選結果爭訟作出有利裁決鋪墊。

倘若特朗普成功連任，相信會繼續以民粹主義治國，美國本土主義和保護主義將更趨嚴重，社會進一步嚴重撕裂和對立，族群衝突會不斷發生，成為計時炸彈。反之，倘拜登當選要處理社會兩極化問題，絕非易事，民粹主義隨時會死灰復燃。因此不管誰當選，如果未能解決丶或繼續對社會兩極化進行政治操弄，以圖謀取個人及所屬利益集團的好處，最終美國的政治、經濟都受損害，更會禍及世界政經局勢的發展。

責任編輯：賴偉雄