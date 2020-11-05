網頁無障礙 助視障人士接收資訊

一項亞太區調查顯示，本港無障礙網頁及手機程式政策綜合排名第三，惟多個方面仍有待改善。疫下生活愈趨虛擬化，網頁亦須無障礙，以免讓視障人士與社會脫節。

本港失明人協進會早前獲世界盲人聯會亞太區委託進行一項調查，發現本港在亞太區12個國家及城市中整體得分1.48分，排名第三，僅次於澳洲與南韓。港府得分（2）雖高於澳洲及南韓，但本港其他行業的網頁對視障人士的友善度卻不然，包括交通服務（鐵路、航空）、媒體、醫療機構及網購平台。

標準未完善 殘疾者難獲公共服務

據失明人協進會會長莊陳有表示，疫下生活模式轉向虛擬網絡，令網頁無障礙變得更為重要，若無障礙標準未達完善，則殘疾人士容易被排拒於公共服務以外，就連購物都可能遇到障礙。本港作為《殘疾人權利公約》一員，有責任保障殘疾人士可與其他人一樣，無障礙地接收資訊。

英設特定標準 違規可告歧視

以英國為例，《平等法案》（Equality Act 2010）規定當地企業若設有網站，則必須可被殘疾人士瀏覽，並須確保符合特定設計標準，否則可構成歧視。皇家盲人研究所（The Royal National Institute of Blind People，RNIB）過往曾因此向數間企業提出訴訟，當地企業為免遭官司纏身，對此已較重視。

網頁要方便視障人士瀏覽，可從多個方面入手，部分人士（例如長者）只需將字體放大即可，弱視患者對顏色對比則有更高要求，讓頁面可透過鍵盤操作，亦可減少部分人士需要盯着屏幕找鼠標，導致眼部勞損等問題（見表）。本港政府資訊科技總監辦公室亦已推出無障礙網頁手冊，協助民間企業及機構設計方便殘疾人士的網站。

港府在此方面走得較前、不輸外國，但民間企業網頁無障礙仍有待改善，香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉今年撰文指出，逾9成政府流動應用程式，已全面提供無障礙功能，但中小企僅逾3成的網站或App，有全面或部分無障礙設計，未採用的企業多因「缺乏相關知識或技術」、「缺乏資金」和「缺乏人手」。

公眾重視企業 履行社會責任

本港有初創企業嘗試用科技為視障人士解決日常生活中的問題，iSEE Mobile Apps旗下產品便有多種功能，例如iNews可幫助視障人士從政府公開資料庫「資料一綫通」免費取得純文字、不含廣告的新聞，方便用手機朗讀出來。

對企業而言，要將網站設計得方便殘疾人士使用，意味投放額外成本，但當下消費者重視企業履行社會責任，企業多走一步，亦或起到吸客作用，實宜多作考慮。

▲ 疫下生活模式轉向虛擬網絡，令網頁無障礙變得更為重要，否則殘疾人士連購物都可能遇到障礙。（資料圖片）