智能更替人力 加速重塑就業市場

世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）日前發布《未來就業報告》（The Future of Jobs Report 2020，下簡稱《報告》）指出，未來5年，機器人和人工智能的急速發展，這些新技術可增加9,700個新就業崗位，但同時在2025年前，估計將有8,500個人力就業崗位消失。雖然淨增加1,200個，但在就業市場的新舊職位「消長」之中，個別勞動力及其家庭受到的衝擊，實在不容小覷。

更值得關注的是，「智能機器與人力更替」重塑就業市場結構的大趨勢，如今正加速進行，加上防新冠病毒肺炎疫情對新就業崗位創造的「破壞」，形勢的發展和變化，實在很值得關注。

據《報告》的調查研究，企業採用新技術去組織生產的步伐，跟去年所進行調查的傾向維持不變，尤其採用雲端運算、大數據和電子商務技術，仍然是這股「智能機器與人力更替」重塑就業市場結構大趨勢「重中之重」的環節。

5年後 人與機器耗費工時相等

在接受調查的企業當中，有43%企業表示，在進行技術整合下，他們將減少勞動力；有41%企業計劃通過技術集成，擴大使用承包商提供的服務，以完成專項（task-specialized）工作。到2025年，《報告》估計，人和機器在工作中耗費的「工時」將相等。此外，大部分公司還期望在未來5年內，由於技術以外的因素，會對工作地點、價值鏈和員工人數進行重組。

換言之，透過新技術，重新調整公司的人力資源結構和組織生產的方式，照目前情況看，調整與更替速度會有增無減。

細看《報告》內容細節，雖然「明天工作崗位」所創造的數量多於人力崗位的消失，但比對往年WEF所進行的相同調研，創造新工作職位的速度正在放緩；反之，人力崗位消失的速度卻在加速。預計到2025年，26個國家的15個產業將有超過8,500萬的大中型企業工作崗位被機器取代。

這種消失快於創造的情況，無論是否因目前新冠病毒病疫情下，企業的生產或大眾消費受到破壞而有所影響，但企業用人單位預計，到2025年，愈來愈多的冗餘職位，將從佔員工總數15.4%下降到9%；新興職業則將從佔員工總數的7.8%，增長到13.5%，清楚顯示當前「智能機器與人力更替」重塑就業市場結構的現況和趨勢。

在行業方面，未來5年，被機器取代人力的高風險工作崗位，主要包括數據輸錄人員、行政秘書與助理、會計及簿記、會計師和審計師、裝配和工廠工人、商業服務和行政管理人員、客戶信息和客戶服務工作者、總務和營運管理人員、機械師和機械修理工、材料記錄和庫存辦事員。

至於預期的新工種需求職位，主要包括數據分析師和科學家、人工智能和機器學習專家、大數據專家、加密和網絡安全技術人員、數碼營銷和戰略專業人員、軟件和應用程序開發人員、物聯網專家等。這些工作崗位是技術密集型，相比前世紀工業革命，機器取代人手的「更替」，這一次牽動「智能」的「更替」，更需要深度的知識培訓和學習，勞動力能否得到政府政策和企業人力資源單位的足夠支持，因而相當關鍵。

因此，從教育和職訓的政策配合，到落實對工人的再培訓和就業技能提升，所面對的挑戰，政府和企業都應及早有所準備和應對。

遠程工作模式 疫後料延續

由於互聯網技術提供的遠程工作方便，加上在新冠疫情下，不少企業員工已有「在家工作」的實踐，遠程工作成為不少企業躍躍欲試，並將之「制度化」的考慮。

據《報告》資料，有84%的僱主會加速把工作流程數碼化，包括擴大遠程工作規模，並且希望44%的員工能夠實現遠程工作。為了解決企業生產力和員工福祉的問題，約三分之一僱主希望通過數碼工具，冀在員工之間建立一種社區意識、有效聯繫和歸屬感，反映遠程工作這種勞動工作新模式，無論就規模和行業覆蓋面，在疫情過後都有機會延續甚至擴大。

目前，疫情窒息世界各地的經濟活動，多個主要經濟體的失業大軍人數飈升，疊加就業技能轉變等因素，的確不排除加劇傳統職位流失的速度。據《報告》指出，在疫情爆發後出現的第一階段經濟緊縮，低薪工人、婦女和年輕工人所從事的工作受到最大的衝擊。若把新冠疫情危機跟2008年金融海嘯比較，目前教育程度較低者所受到的衝擊，比金融海嘯時更甚。可以說，新冠疫情對全球經濟和就業市場的影響十分嚴峻，其中傳統職位的流失，能夠重返就業市場的機會，並不樂觀。

照目前發展情況觀察，到2025年，正如《報告》指出，人類、機器和算法三者之間重組勞工分工，目前正在加速推進，包括企業對僱員「遠程工作」的制度設計，或者人力資源以混合的形態去組織生產，可能重新定義工作的內涵。因此，其事態和勞工市場結構的變化值得注視。

企業估4成工人 需重新培訓

未來5年，究竟「未來工作」需要的是甚麼類型的人才？據世界經濟論壇對企業的調查，直至2025年，領導和管理能力中最重要的技能包括批判性思維和分析、解決問題的能力，以及自我管理技能，例如積極學習、韌性、抗壓性和靈活性。

平均而言，企業估計，約40%的工人需要6個月或以下的重新培訓，有94%的商業領袖表示，他們希望員工掌握新的工作技能，較2018年調查的65%大幅增加，反映僱主要求員工掌握新工作技能的迫切性。

此外，平均66%受訪者期望，在技能重塑和升級方面的投資，於1年後獲得回報，而類似的投資，愈來愈多地轉向在綫平台，反映企業向數碼優先學習模式的明顯轉變。這些調查結果顯然對勞工的工作技能自我提升指出了方向，從中得到啟發。

總體來說，在人工智能、深度學習和算法、大數據以及區塊鏈技術不斷躍進下，其應用範圍也得到不斷拓展。勞動力密集的工作崗位，無可避免遭到智能技術取代，而且更替趨勢愈來愈明顯。

自去年底新冠疫情全球肆虐，各國的內部經濟活動陷入癱瘓，外部通商活動也難以進行，大量失業人口湧現，「在家工作」的遠程就業模式浮上水面，並且在新技術的支持下，預期疫情過後，依然成為企業人力資源管理和組織生產方式的選項。在這個大環境下，目前傳統職位消失的速度快於新創造的工作崗位，只不過是「智能機器與人力更替」重塑就業市場結構的一個加速起點。

擺在我們面前的局面，是出現大量就業重塑的機會和責任。政府和企業如何支援工人進行就業技能更新與提升，「對策」顯然已擺上到「首項議程」，不宜延宕。

▲ 世界經濟論壇《未來就業報告》估計，到2025年，人和機器在工作中耗費的「工時」將相等。（新華社資料圖片）