印度股票：從困局到復興

要點：

• 印度的經濟情況在放寬封城措施後持續好轉。

• 政府改革將會有助維持經濟動力，而印度的地理位置也是其融入環球供應鏈的一大推動因素。

• 在企業層面，企業透過科技改善邊際利潤，提供不少資本增值機會。

• 我們尋找管理得宜、能有效運用大量資本的企業，當中包括經營有道和熟悉科技的金融及消費企業、資訊科技及藥品出口商，以及房屋相關企業等投資相關行業。

復甦、改革與爭奪廉價資本



印度多個行業的需求復甦較預期快。銀行業在3月推出還息不還本的計劃，以協助面對財政壓力的借款人，現時申請貸款的金額下降，這不但反映流動性改善，亦減輕整個金融系統的壓力。為了維持復甦勢頭，政府已針對農業及勞動力兩個敏感的主要範疇推行改革。全新的農業改革旨在引入市場為本的制度，讓農民能直接接觸私營企業，取代過往主要向由政府控制的機構銷售農產品，此舉有助增加農民的收入，從而加快投資提升農業生產力。在政府提出的全新勞動力改革方案當中，包括放寬小型企業聘用合約工人（包括女性）的限制，並為僱員提供社會保障。鑑於這兩大範疇的重要性，改革應有助改善長遠的整體經濟生產力。

利率處於歷史低位，包括銀行在內的印度企業繼續趁機籌集資本，以鞏固財政及為新資本開支或併購交易建立儲備。今年散戶投資者參與這些集資活動的程度大幅飆升，若趨勢持續，散戶投資者或成為企業新資金的來源，以把握未來的發展機會。此外，印度仍然是亞洲少數錄得海外機構投資者資金流入的市場之一。



最後，中美貿易戰和新冠肺炎疫情引致全球供應鏈重組，令更多企業（例如電子及化學品企業）將生產設施移至印度，惠及當地經濟。印度處於印度洋邊緣的地理位置，亦使該國成為石油及商品等原材料的主要貿易路線，以及亞洲與中東和歐洲之間的通道。隨著亞洲經濟體崛起，印度具有策略性的地理位置，或可使其能更深入地與全球供應鏈結合。1

印度股市前景理想，但宜保持審慎

印度股市現已收復爆發疫情以來的大部分失地。我們相信印度的短期經濟增長將會主要受四項因素影響：1）撤銷餘下的防疫限制；2）消費者回復信心；3）全球供應鏈持續轉移；以及4）改變（尤其為科技）對商貿的影響。長遠而言，印度龐大的年輕勞動人口將有助確保該國作為全球高價值產品 ─ 即科技及化學品（包括藥品）─ 主要出口國的地位，，相關出口量近年迅速增長，預期將可持續攀升。

目前的環境帶來大量投資機會，但隨著營商環境大幅轉變，經濟增長未必能平均地惠及所有企業，能把握變革趨勢的靈活企業將會更加受惠。我們預期汰弱留強的情況可令穩健的企業更加強力，這些企業擁有較佳的財政實力，亦能夠獲得便宜的資金，或可繼續擴大市場份額。若企業能善加利用行業內的科技革新，有望較沿用舊有模式的企業錄得更高的增長，所以成功的秘訣不但在於物色理想機會，亦要懂得避開危機。

我們一直強調的印度股市投資主題 ─ 主動選股及當地智慧 ─ 是在新環境下捕捉機會的關鍵。我們由下而上的投資方式專注研究每間公司的細微之處，讓我們能夠識別能在重大轉變中保持長遠增長的企業。我們關注的三個重要準則是業務模式的穩健程度、管理團隊的質素及估值水平，這一框架亦確保環境、社會及管治因素的各個方面全面融入投資流程的核心之中，而並非純粹作為附加的因素。

我們的投資流程有助我們物色管理得宜、能有效運用大量資本的企業，當中包括經營有道和熟悉科技的金融及消費企業、資訊科技及藥品出口商，以及房屋相關企業等投資相關行業。

本文作者為Siddhartha Singh，柏瑞投資亞洲股票投資總監。有關柏瑞印度股票策略的詳情，請瀏覽pinebridge.com.hk 。



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