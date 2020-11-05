水資源投資：助力扭轉全球水資源短缺局勢

早在新冠疫情之前，全球經濟和社會已呈現十分脆弱的狀態。如果我們把 1990年代和2000年代初稱為 「Great Stability」，如今我們正生活在「The Great Instability」。

在現今的大變局時代，水資源短缺是其中一個值得關注的全球性問題。水資源供需之間的失衡不能任由其持續擴大，因為按照目前的發展趨勢，到2030年全球對淡水的需求預計將超過供給40%。全球需儘快採取一系列措施來應對這一問題，否則將近一半的人口可能會面臨缺水的危機。

水資源稀缺正成為全球性問題

雖然地球表面約70%被水覆蓋，地球表面卻僅有0.025%是可以取用的淡水。隨著人口的增長，全球對水資源的需求呈指數級增長。此外，人們使用水的方式，也隨著城市化進程和生活水準的提高而發生變化，這也給水資源帶來進一步的壓力。正如前文所提到，到2030年全球對淡水的需求預計將超過供應40%。

許多人會認為缺水只是發展中國家的問題，例如，未來10年中國的水需求預計將超過當前的供給近三分之一。發展中國家可能會首當其衝受到缺水影響，但並非只有它們會面臨缺水危機。發達國家也已在經歷水的供給問題，例如，法國和德國遭遇了連續三個夏季乾旱，對農業生產造成了嚴重後果，與2018年的情況類似，萊茵河水位驟降可能會大面積中斷航運。這意味著對於人類來說不只有缺水的代價，還有慘重的經濟代價。

水資源管理失當是否可以改變？

令人欣慰的是，未來水資源的供需缺口是可以解決的。相對於水資源的供給問題，水資源的管理不當是更加嚴重的問題。我們認為，通過推動創新、提高生產率和加大投資，這種水資源管理失當是可以扭轉的。

家庭是人們用水的主要場所，佔總用水量的14%左右。老化或者劣質的基礎設施可能帶來水的嚴重流失，僅在亞洲，每年估計就有290億立方米的水因此流失。工業用水佔總需求的16%，大量用水需求來自於採礦和發電等活動。不過，目前最耗水的行業是農業，佔全球用水量的比重高達69%。改進這些重點領域的用水效率將對填補供需缺口產生巨大影響。

勘探「藍色黃金」

長期以來，水資源的供應鏈存在投入不足。不過，水資源的供給短缺，加上聯合國等國際機構的推動（例如，聯合國把提供清潔飲水和衛生設施列入了其可持續發展目標之一），都使得一系列變革不斷推進。預計未來15年，全球與水相關的基礎設施投入預料將達到7.5萬億美元，這將為投資者帶來新的投資機遇。

被稱為「藍色黃金」的水，其投資機會涵蓋各個行業和地區。此外，隨着技術進步和創新，未來水資源的供應鏈，也將向著可持續方向推進發展。

作為超級用水大戶的農業，通過創新提高每單位用水的農作物產出是首要任務。水應用技術的進步（例如推廣噴灌與滴灌）是提高效率的關鍵。此外，實踐也證明，此類方法可以通過限制化肥用量和提高產量來降低成本。

工業是另一個關鍵領域，水回收利用技術正在加速進步，例如，更廣泛地對「灰水」（來自住宅或商業建築比較乾淨的廢水）進行回收利用。在對水質要求更高的領域，低壓膜過濾技術正嶄露頭角。

擁有高效的水基礎設施是所有國家的責任，它們正在升級相關系統，以延長管道使用壽命、降低運營成本，同時改進洩露監測。另外，智慧應用也正在幫助家庭用戶更好地掌握它們的用水情況。

節約用水 人人有責

要想真正改變水資源的現狀，人人都須節約用水。隨着人們對水資源稀缺、基礎設施不完善和環境制約等問題的日益重視，解決缺水問題將能逐步推進，這也將加速全球經濟向可持續發輾轉型。

在法國巴黎資產管理，我們相信這一變化將給投資者帶來寶貴的長期投資機會。隨着大量資本投入改進水供應鏈，引領這一轉型的企業也將從中受益。我們在水資源投資中，廣泛投資全球水價值鏈上的防守型和週期性水相關企業，這不僅能幫助投資者實現長期可持續的回報，也能對全球環境帶來積極正面的影響。

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參考文獻：

《水，一種有限的資源》, FAO, 1995: http://www.fao.org/3/u8480e/U8480E0c.htm 水的可用性和稀缺性

《勾畫我們的水未來》， 2030水資源組織， 2009

《勾畫我們的水未來》， 2030水資源組織

《減少無收益水量的問題與挑戰》， 亞洲開發銀行，2010

《勾畫我們的水未來》，2030水資源組織

《填補全球基礎設施缺口》， 麥肯錫全球研究院 ，2016年6月

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