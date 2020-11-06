美國杜克大學心理學及行為經濟學教授Dan Ariely，從研究《The Economist》（經濟學人）訂閱率的行為上，發現有趣現象：當時雜誌原本只給讀者兩種訂閱方案：一、每年五十九美元，包括電子版一年及在綫上閱覽九七年以來刊出之文章；二、每年一百二十五美元，可獲一年紙本雜誌兼電子版，亦可在綫上閱讀九七年以來刊出之文章。讀者的選擇分布如下：六成八選方案一，只有三成二選方案二。

思考題：若想增加方案二的訂閱人數，有何妙法？這涉及一點銷售和游說的藝術、一點心理學知識、一點人性的掌握。結果，Dan Ariely度蹺助雜誌增加了方案二的訂閱人數。他如何做到？先賣個關子。請先看看最終效果：他只做了一件事，便成功將方案二的訂閱者增至八成四，而方案一的訂閱率則降至一成六。

究竟Dan Ariely做了甚麼？他沒有改變兩種選擇的內容，只是很巧妙地在兩種選擇之外再加上第三個選擇—方案三：每年一百二十五美元，（只）有實體版訂閱紙本一年。當讀者看見方案二和方案三價錢一樣，但內容卻有天壤之別，頓然令方案二變得很吸引、很豐富、很物有所值。Dan Ariely指出，方案三的存在叫decoy effect（誘餌效應），即它的存在，本身沒有吸引力、沒有優勢、沒有特別之處，只是用來凸顯其他選擇的吸引性。換句話說，其唯一功能是「襯托」。

這個decoy effect，放諸做人之道，也是很好的提醒：做人若做到只能當一個decoy用來陪襯他人，可算是失敗，那就要自我檢討。當然，有些人是沒有自省能力的。見過很多企業／機構領袖，其存在實質只是一個decoy effect的功能，是老闆用來襯托其他人或下一任的好，旁人個個都看得清楚，唯獨陪襯者沒自知之明，還得得戚戚、也文也武。當被上頭使盡其陪襯功能要（被）離開時，那種黯然、神傷和落泊，旁人鮮有同情，一個decoy人搞到如此田地，只能怪自己。