CHANEL Haute Couture 回憶總是美好的 副刊版 2020/11/06 分享： CHANEL很厲害！剛收到的消息是品牌在中國市場再一次將手袋的售價調高，而對上一次調整售價只不過是5月的事，世上能有這能耐的品牌不多，特別是在這個環球逆市中仍能有此一着，由此可見「香奈兒」的名字好比金 ... 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Salvatore Ferragamo 獨家足印 今日 Salvatore Ferragamo 獨家足印 Furla．Bologna的美學 2020/10/30 Furla．Bologna的美學 BERLUTI古法新製 2020/10/30 BERLUTI古法新製 COMME des GARCONS SHIRT╳Futura 潑墨塗鴉 2020/10/23 COMME des GARCONS SHIRT╳Futura 潑墨塗鴉 專訪創作總監 Zoe Turner ST. JOHN蛻變 2020/10/23 專訪創作總監 Zoe Turner ST. JOHN蛻變 時裝服飾 時裝服飾種類 Chanel 品牌 法國 巴黎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入