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CHANEL Haute Couture 回憶總是美好的

副刊版 2020/11/06

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CHANEL很厲害！剛收到的消息是品牌在中國市場再一次將手袋的售價調高，而對上一次調整售價只不過是5月的事，世上能有這能耐的品牌不多，特別是在這個環球逆市中仍能有此一着，由此可見「香奈兒」的名字好比金

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欄名 : Fashion

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