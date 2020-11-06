CHANEL Haute Couture 回憶總是美好的

CHANEL很厲害！剛收到的消息是品牌在中國市場再一次將手袋的售價調高，而對上一次調整售價只不過是5月的事，世上能有這能耐的品牌不多，特別是在這個環球逆市中仍能有此一着，由此可見「香奈兒」的名字好比金

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