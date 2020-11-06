Salvatore Ferragamo 獨家足印

常言睇男人「行頭」，離不開兩樣東西--腕錶和皮鞋，前者暫且不談，後者雖然大家可能認為皮鞋來來去去離不開幾個款式，例如Brogues、Loafers或Monkstraps等，但正所謂一對優質的皮鞋，除了

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