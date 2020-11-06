Salvatore Ferragamo 獨家足印 副刊版 2020/11/06 分享： 常言睇男人「行頭」，離不開兩樣東西--腕錶和皮鞋，前者暫且不談，後者雖然大家可能認為皮鞋來來去去離不開幾個款式，例如Brogues、Loafers或Monkstraps等，但正所謂一對優質的皮鞋，除了 ... 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 CHANEL Haute Couture 回憶總是美好的 今日 CHANEL Haute Couture 回憶總是美好的 Furla．Bologna的美學 2020/10/30 Furla．Bologna的美學 BERLUTI古法新製 2020/10/30 BERLUTI古法新製 COMME des GARCONS SHIRT╳Futura 潑墨塗鴉 2020/10/23 COMME des GARCONS SHIRT╳Futura 潑墨塗鴉 專訪創作總監 Zoe Turner ST. JOHN蛻變 2020/10/23 專訪創作總監 Zoe Turner ST. JOHN蛻變 時裝服飾 時裝服飾種類 品牌 意大利 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入