理財教育融入校園 助經濟復甦？

香港教育大學在5間中學內試推理財教育，發現有助改善學童理財能力與態度。疫情暴露各地人們理財不善問題，良好理財意識需從小培養。

教育大學與兒童及青少年理財教育推廣基金推出「4S課程」，旨在讓初中生透過遊戲明白理財大道理。這4個S分別為Saving（儲蓄）、Spending（消費）、Investment vs Speculation（投資與投機）、及Sharing（分享）。

遊戲如何能夠幫助學童明白理財道理？以其中一個洗手為主題的遊戲為例，學生會用水喉沖走手上洗手液，再重複時以穿了小孔的樽裝水洗手，兩者均可洗乾淨手，後者雖較麻煩但卻節約用水，環保又省錢。

學理財知識 歐美日納正規課程

教大博士李錦表示，學童在完成課程後，理財知識、態度、行為、延伸滿足等方面都有見改善，認為理財應被納入常規課程，歐美及日本等約20多個國家，早將理財教育納入正規學校課程。

理財教育在疫下及疫後時代，或更顯關鍵。美國非牟利組織NEFE調查顯示，88%美國人因疫情影響現財政壓力，54%憂疫後積蓄不足以救急，48%擔心無力支付日常開支。

可減學生過度借貸 卡數問題

組織表示，理財教育雖並非靈丹妙藥，但對經濟復甦可起關鍵作用，因過往研究顯示此類計劃有助減少學生過度借貸、及較少出現卡數問題。

美國截至今年已有21個州，要求高中生額外修讀一門個人理財課，美國政府更分別為年幼兒童及青少年提供多種網上理財遊戲，幼兒可與豬仔錢罌互動玩耍，學習儲蓄及認識貨幣，青少年則可嘗試掌管模擬經濟系統，以學習金融政策如何運作。

理財教育亦可融入不同校園課堂與活動，例如英格蘭地區的理財教育，融入當地中學公民教育及數學科，威爾士地區則將其融入數學科與個人社會教育科（PSE）。

港青乏財務預算 近半入不敷支

本港學生理財態度則有待改善，青協一項針對14至24歲在學青年的調查發現，多達38%受訪者沒有編訂財務預算或記錄開支明細的習慣，近半人經常出現財務入不敷支的情況，更有4%會採用「卡冚卡」的方法還卡數。

理財教育委員會去年曾聯同港交所、投委會及聖雅各福群會推出「個人理財大使計劃」，讓大專生被訓練為「個人理財大使」，走入校園普及理財教育信息。本港學校大可考慮多與金融界合作，讓學生能夠接觸到較為進階的金融理財知識。

▲ 良好理財意識需從小培養，家長可讓孩子與豬仔錢罌互動玩耍，從而學習儲蓄。（資料圖片）