賓夕法尼亞兵家必爭 選民心難測

大選前各界一直說，擁有20張選舉人票的賓夕法尼亞州將是決定誰當總統的臨界點州（Tipping Point State）。然而，根據點票進度，前天初步計票後發現，密歇根州、威斯康星州，再加上6張選舉人票的內華達州，預料拜登已剛好拿到足夠的270票當選，特朗普不服且訴諸官司亦是意料之內。

兵家必爭的賓夕法尼亞，別稱貴格州（Quaker State），本欄過往曾介紹，由來自英國的基督教派貴格派移民所創立，在香港有售的桂格麥片，品牌標誌上的白髮戴帽老人，就是早期貴格派領袖William Penn（威廉．賓）靈感而來，賓夕法尼亞州（Commonwealth of Pennsylvania）就是因這位阿賓得名。

17世紀時，英王將美洲這塊土地賜給他，Pennsylvania解作「賓的林地」，他和貴格信徒們便在那裏開展生活，書寫賓夕法尼亞歷史。

該州和兩黨都有淵源，拜登在東北部的斯克蘭頓（Scranton）出世，競選總部亦設在州內的費城，共和黨則在1856年在費城首次提名總統參選人。今屆大選前，在民調中長期落後的特朗普多次到訪，試過一天內連開3場競選集會；拜登也10次在該州拉票，奧巴馬為拜登的首場助選活動，也選在賓夕法尼亞。

拜登汲教訓 更重視農村藍領選民

作為美國最早13個殖民地之一，該州政治經多番轉折。1860到1932年20次總統大選都是共和黨票倉，後來煤炭、鋼鐵工業帶來大量藍領人口，改變政治力量劃分。共和黨勢力分布州的中部廣大農村地區、東北部藍領集中地，及荷蘭裔為主的中南部保守區，近些年還收編因為環保問題拋棄民主黨的西南部煤炭重鎮。民主黨則把持大城市包括費城、匹茲堡及其城郊等多數票源。

兩黨大體勢均力敵，從1992到2012年，民主黨在該州總統選舉連贏6次，但2016年被特朗普打破。他憑藉廣大農村地區和在西南部煤炭重鎮的優勢，擊敗希拉莉。近年，共和黨在社會議題上右轉，擁抱宗教保守勢力，令特朗普今屆本已少數的費城城郊地區支持者進一步流失，需要從農村地區和藍領階層中另覓選票。

4年前，希拉莉太過專注在大城市及城郊中產白人白領中拉票，忽略農村和東北部藍領選民，食了惡果。拜登今次對這兩類選民群體更為重視，和特朗普競爭。當地藍領選民將工作職位減少、生活困苦，歸咎全球化，特朗普反自由貿易的口號打動了他們，4年前集體叛逃支持共和黨。在東北部出生的「斯克蘭頓之子」拜登，一心想為民主黨贏回那兒藍領的心。

賓夕法尼亞州內另一戰場，是西南部傳統產業包括煤炭、鋼鐵重鎮的另一批藍領選票。上世紀，那塊土地一直都是民主黨忠實鐵票倉；本世紀，民主黨擁抱環保新能源政綱，疏遠了以煤炭業為生的當地選民，選票根基自然受到侵蝕。曾攻擊煤炭業的希拉莉4年前在當地遭遇慘敗，有些縣甚至以30個百分點差距輸給特朗普。對於拜登來說，贏得西南部或許可能性不大，但避免像希拉莉輸得那麼慘，或者扳回一些票，還是要做工夫。

不知大家有否留意，前陣子新聞說拜登有關石油業的言論引起關注，擔心他會否付出代價，正是這種背景原因，總體擁抱新能源的拜登盡量避免開罪當地民眾。然而特朗普怎會放過他？如果有細心留意，兩人在大選辯論中，曾就一個香港甚少人知亦無興趣的話題展開交鋒：水力壓裂技術（Fracking），就是和賓夕法尼亞有關，它是兩黨立場相當分歧的典型政策議題之一。

簡單來說，水力壓裂是油氣開採技術。利用液壓，把添加過化學物質的水漿注入岩層，把岩層壓碎，釋放其中的石油和天然氣。這種技術極大地提高油氣田產量，甚至可以說促進了美國油氣工業繁榮。講到這裏大家都想得到，水力壓裂帶來了環境問題，水中添加大量化學物質直接打入地層會污染地下水。所以多年來，一直遭到環保人士批評，部分州已通過法案禁止此技術。

「貴格州」以和為貴 難阻兩黨交鋒

天然氣是賓夕法尼亞支柱產業之一，關係數以10萬人就業，一旦限制水力壓裂技術，意味很多人丟飯碗。特朗普一直抓着這一點，指拜登禁止水力壓裂技術，企圖奪走該州就業機會，將民眾帶入貧困和蕭條噩夢，背叛他出生地的人民。拜登則澄清說，並沒有要禁止水力壓裂技術，只是想更多利用清潔能源替代石油和天然氣，尋求結束對石油生產的聯邦補貼的同時，促進可再生能源的發展，並非封殺油氣出產業。

兩黨的交鋒，延續至大選後。特朗普聲稱在賓夕法尼亞勝出後，該州官員卻指還有逾100萬張郵寄選票未點。過去兩天的計票發現，拜登在鄉下東北部一些縣，表現的確比4年前希拉莉好。至於誰在這個依然分量重的州勝出？兩黨各說各話。在本欄截稿時，共和黨聲稱最終會比拜登拿多4萬票勝出。民主黨陣營則分析，在郵寄選票計票中顯示，近8成票投拜登，如果趨勢持續，最終拜登可憑大約10萬票之多拿下賓夕法尼亞。

正如本文開頭說，拜登在其他3個州加起來已夠票當選，誰主賓夕法尼亞影響不至太大。威廉．賓作為領袖，改變了移民美洲的貴格教徒命運而受擁戴，主張以和為貴的貴格派為後來成立的美國，注入平等、相互尊重精神，融入到國民價值體系裏面。可惜的是，無論誰當選，兩派分化而非尊重，在賓夕法尼亞以至整個國家，都已然不能避免。