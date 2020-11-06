顛覆創新「跳出框框」 經濟發展新成效

「阿里巴巴」創始人馬雲在剛過去的上海《2020浦東金融峰會》中作主題演講，內容環繞顛覆性創新（Disruptive Innovation）。他以智能手機改變了我們傳統使用電話的習慣，並帶來市場新價值為例子。

企業用「ABCD」技術 互聯網主導經濟

事實上，互聯網自面世至今，創造了不少顛覆性創新產品，深深改變了人類的生活，例如社交網絡改變了我們在信息溝通、看電視、聽音樂的日常生活文化，無現金支付則改變了我們購物、出行等的模式。這些例子都反映出顛覆性創新為人類帶來的好處，以及對全球社會未來發展的重要性，各國不容忽視。然而，政府若要有效地推行顛覆性創新，必須與時並進，並且顧及現今網絡世代的創新文化。

現今在資訊及通訊科技的支撑下，「世界是平的」（The World Is Flat，Thomas Friedman），國與國之間的物理邊界在虛擬世界中慢慢消失，經濟趨向全球化。有專家預測，未來的商務將會逐漸「去中央化」，數碼化的中小型企業將會日益增加，企業將會利用人工智能（Artificial Intelligence）、區塊鏈（Blockchain）、雲端運算（Cloud Computing）、大數據（Big Data）（統稱ABCD）技術，透過互聯網來主導全球經濟發展。

「去中央化」顛覆了傳統「20：80」由上至下（Top Down）的市場規則，改變成為「80：20」由下至上（Bottom Up），即8成人決定2成人的市場需求。中小企要突圍而出，必須做好創新，而且需要顛覆性創新，才能在平地上冒出頭來。顛覆性創新將會是世界發展的大潮流，而其源頭始於新世代的「網絡原居民」。然而，在當今世界，金融經濟掛帥，如何鼓勵更多年輕人參與創新，一直以來都是各國各地社會煩惱不已的問題。

顛覆性創新需要年輕人「跳出思想框框」（Think Out of the Box），例如已故「蘋果教父」喬布斯開創的「蘋果」智能手機系列，就非常反傳統。

政策制定者 亦需跳出框框

要促成顛覆創新，除了年輕人外，政策制定者（包括官、產、學、研各界）同樣需要「跳出思想框框」。若然兩者能好好互相配合，創新便能相得益彰，效果事半功倍。可惜政策制定者往往採用傳統思維行事，自然會窒礙年輕人的創作自由，跳不出「思想框框」。

「跳出框框」思維無疑風險極高，所以創新活動「一勝九敗」是常態。因此，年輕人要學懂「在失敗中前進」（Fail Forward），懂得盡快失敗，然後盡早以最低成本找出錯處，重新出發。同樣地，創新政策亦要適當地配合，需包容失敗，可是傳統企業的創新投資文化甚為短視，只會接受高回報率（ROI）的投資項目。始終「早失敗早前進」才是創新之道，官、產、學、研各界在制定政策時，需考慮這潛規則。同出一轍地，創新政策亦不容過分保護年輕人，持續地「用匙餵食」（spoon feed），導致他們變成「伸手派」，一旦遇上失敗時只懂怨天尤人，無力翻身。

上月底在北京舉行的第十九屆「五中全會」，審議通過了「十四五規劃」，當中目標之一，正是提升「創新能力」，在國家經濟發展取得新成效。未來5年（2021年-2025年），外界預測中央政府將會廣泛推行「數碼人民幣」，並以粵港澳大灣區為試點之一，先行先試，然後推展至全國通用。

推動數碼人幣 勿因循守舊

「數碼人民幣」必然可以刺激國家本土內銷市場，促進「內循環經濟」發展。觀乎內地電子支付系統（例如微信支付）自10多年前面世以來，製造了不少創新應用程式（例如滴滴出行、大眾點評等），創造了無限商機之餘，亦使人民日常生活更加便捷。「數碼人民幣」是「中央銀行數碼貨幣」（Central Bank Digital Currency，CBDC），流通量將遍布全國，因此極具創新應用潛質，有待發掘。

然而，金融機構在推動「數碼人民幣」時不宜過分因循守舊，沿用傳統金融機制，否則「數碼人民幣」便不能跳出現有框框，局限業界發揮其潛在價值。怎樣有效地運用香港國際金融中心的經驗及「一國兩制」的優勢，讓它擔當「數碼人民幣離岸中心」、香港應如何與深圳合作，合力推動「數碼人民幣」全球化等，都是政府和金融機構的重要任務。總的來說，「數碼人民幣」如何創新地創造國內及國際「雙循環經濟」新常態，包括其拓展、實驗、推行、治理等，是很值得各持份者好好思考的課題。

▲ 「數碼人民幣」流通量將遍布全國，因此極具創新應用潛質，有待發掘。（新華社資料圖片）