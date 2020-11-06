特朗普輸打贏要 美式民主變醜劇

美國自詡是民主大國，但總統特朗普在今次大選卻耍無賴，未點完票已宣布勝選，當對手拜登差不多夠票當選，卻指民主黨舞弊，透過打官司來判定部分郵寄選票無效。若特朗普仍一意孤行，不但引發憲政危機，更令美式民主淪為政治醜劇，德國也禁不住開腔，外長呼籲美國政治人物要尊重選舉制度。

違慣例稱勝選 誤導選民有舞弊

拜登形勢逆轉，由原先與特朗普鬥得難分難解，其後在威斯康星州和密歇根州兩個關鍵搖擺州反超前，根據各方推算，累計取得264張選舉人票，比特朗普多50張，只要拿下內華達州6票，便可以取得當選門檻所需的270張選舉人票。

面對形勢急轉直下，特朗普發Tweet指自己原本領先優勢奇迹地消失，質疑是郵寄選票問題，並入稟至少4個州，要求重點選票或暫停點票。整個開票進展，恍如按照參議員桑德斯一個月前預測特朗普先贏後輸的劇本進行，令人猶如觀看一齣政治肥皂鬧劇。

美國選舉遊戲規則，向來是點完票，當對手認輸，候選人才發表勝利宣言。特朗普未點完票便急不及待宣布勝選，更在社交媒體上貼文，完全有違慣例，更是刻意誤導選民，讓選民真的以為選舉出現舞弊，但拜登一夜翻盤，特朗普由贏變輸。

現在特朗普指拜登在威斯康星州僅以0.7%（逾2萬票）些微多數票勝出，入稟法院要求重點選票。事實上，特朗普在上屆大選也曾在威斯康星州以得票太近，要求重新點算逾300萬張選票，結果1,500張票被挑戰，而他因此增添131票，但今次要將逾2萬票作廢卻絕非易事。

特朗普明知不可為而為，旨在以選舉過程出問題，試圖打官司並上訴到最高法院，因最高法院保守大法官佔大比數優勢，按黨派傾向投票，會作出對他有利的裁決。

恐搞出位動作 中美或陷高危期

惟這種輸打贏要做法，試圖用訴訟來改變選舉結果，本身已違反民主原則，既引發憲政危機，而他誤導支持者質疑選舉結果，再加上網上一些不實謠言推波助瀾，多個城市爆發示威抗議，部分人更包圍票站，而民主黨支持者則舉行反特朗普示威，令社會撕裂加劇。一旦選舉爭拗拖得愈久，群眾躁動不安情緒愈難受控，一旦情緒失控，會令社會不穩。

此外，以特朗普飄忽難纏的性格，敗選後拒不認輸，除了打官司外，難保會在外交上有所動作。美國著名漢學家傅高義最擔心特朗普在權力交接空窗期前，作出一些出位行動，令中美關係陷入高危期。

美國社會對立嚴重，德國外長馬斯便呼籲美國政治人物要維護公眾對選舉制度的信任。各方須遵守遊戲規則，尊重選民意向，否則後果堪虞。

責任編輯：賴偉雄