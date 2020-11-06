  • 22°C
香港時間 : 20201106日 (五) 05:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

善用20%時間

行政人員版 04:00 2020/11/06

分享：

我們都對80/20定律耳熟能詳——20%的客戶帶來80%的生意，20%的銷售人員締造80%的業績，20%的富豪擁有80%的財富等等，當然這只是粗略的數字。這定律的意思是，最決定性的往往是極少數的人或事。

Google也基於這個定律，容許員工利用20%的工作時間，做一些恒常工作以外，他們認為對公司有利的事情，而這可以沒有即時回報，甚至最終沒有回報。

這措施誘發了員工的創意和動力，Google的一些重要產品例如Google News、Gmail、AdSense等，都是來自那20%的時間。

對於個人來說，我們也應好好計劃自己的20%時間，做一些重要但不迫切的事情。我認為最影響我個人發展的，是我30多年來，都能利用零碎時間保持閱讀習慣。

早年我家住得離公司比較遠，每天來回要兩個半小時，我便利用搭巴士地鐵的時間來讀書，陪太太行街也可以利用她入了試身室後的等候時間閱讀，久而久之便讀了很多書。

現在我每天揸車送女兒上學，然後運動45分鐘才上班，這也可以說是我的20%時間。15分鐘車程是很好的親子時間，保持運動對身體也有很大的裨益。很多人抱怨沒有時間運動，其實每天走路半小時已經是很不錯的運動，例如搭港鐵早一個站落車、遲一個站上車，「浪費」少少時間，已經可以賺到不少健康。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

最新專欄文章 更多

人間有晴 - 經濟最壞時刻未到
2020/11/04
經濟最壞時刻未到
人間有晴 - 做企業家最有保障
2020/10/30
做企業家最有保障
人間有晴 - 做中小企未必較差
2020/10/28
做中小企未必較差
人間有晴 - 要選像廣告的行業
2020/10/23
要選像廣告的行業
人間有晴 - 香港經濟前景黯淡
2020/10/21
香港經濟前景黯淡

下一篇文章

買「7Café咖啡券」送隨行杯 環保又可愛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？