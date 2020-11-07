踩單車姿勢錯誤易抽筋 單車教練教全身熱身運動

連接屯門及馬鞍山的超級單車徑，日前正式開通，加上近日秋風送爽，確實是踩單車的好時機。如忽略踩單車前的熱身運動，或是姿勢不正確，就容易導致肌肉疲勞甚至抽筋。資深單車教練梁志賢（Kenji）為大家解說正確的踩單車姿勢，更示範了4個簡單熱身運動，減輕受傷的機會。

在香港，踩單車向來被視作休閒運動，多於交通工具或是正統運動，雖然很多人也識踩，不過要踩得好及專業，卻未必人人做到。前香港單車隊亞運代表、資深單車教練梁志賢表示，踩單車前最好先熱身，表現更好，運動後亦不會痠痛勞累。

腳踏在前中位置

Kenji指出，很多人用腳踩單車腳踏時，姿勢及位置不當，輕則浪費氣力及踏空，重則有機會抽筋甚至弄傷腳部。很多人慣常以腳尖去踩，以及將腳趾指向地面如「篤魚蛋」般的姿勢，又或是用腳掌中心、甚至腳踭去踩，都是錯誤的動作。

最正統的踩法，是用腳兩邊的蹠骨作為中軸綫，用中間位作為落腳點，這樣發力會較好。腳掌水平放，與地面成平行綫為之最佳。很多人踩公路車，也會配備專業Lock鞋，腳踏位置已鎖上，就較少出問題。

兩隻手指煞掣

另一個常犯錯誤是煞車，Kenji說：「很多意外都是因為一下子很大力地煞車，而且沒有分清頭brake及尾brake，就會很容易炒車，甚至整個人飛出車外。記得要提早慢慢煞掣，只用食指及中指放在煞車掣上已足夠，反應亦最快。用3至4隻手指全放在煞車掣上，不會有任何幫助，反而令手指更累。」

座位高度亦會影響踩單車姿勢，太低的話雖然較有安全感，但大腿上的股四頭肌容易出現疲勞。一般有踩單車經驗的人士，合適的座位高度應設在腰部與盆骨之間，雙腳的腳踭離地，更資深者甚至僅以腳尖掂地。

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抽筋應對動作

萬一真的踩單車至腿抽筋，可以先做拉筋動作紓緩。先屈曲後腳，放鬆小腿下部的比目魚肌，然後再做弓字步，不需用力，輕力做大約維持10秒左右。

作者：張頌婷

責任編輯：鄺素媚

▲ 踩單車也算是劇烈運動，不過很多人一跳上車就立即起行，建議可先做簡單熱身運動才出車。（湯炳強攝）

▲ 梁志賢是前香港單車隊亞運代表及前歐洲職業隊單車運動員，退役後擔任活動顧問並培訓單車運動員。（湯炳強攝）

▲ 煞車掣以槓桿原理設計，以食指及中指已夠力，不用大力去煞車免生意外。（湯炳強攝）

▲ 正確腳踏位置是腳掌前方中心，角度以水平為之佳。（湯炳強攝）

▲ 【抽筋應對動作】萬一真的踩單車至腿抽筋，可以先做拉筋動作紓緩。先屈曲後腳，放鬆小腿下部的比目魚肌，然後再做弓字步，不需用力，輕力做大約維持10秒左右。（湯炳強攝）

▲ 【抽筋應對動作】萬一真的踩單車至腿抽筋，可以先做拉筋動作紓緩。先屈曲後腳，放鬆小腿下部的比目魚肌，然後再做弓字步，不需用力，輕力做大約維持10秒左右。（湯炳強攝）