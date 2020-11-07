海洋公園星夜高峰Glamping 港島南無敵海景入眠

海洋公園的「森度遊」系列中，繼「秘行南朗山」、「森動瑜伽」後，來到第3炮「星夜高峰Glamping」：將公園的纜車廣場「包場」，面對着港島南的海景，於晚間露營，除了看日出日落，晚上還可與海獅見面或夜探南極企鵝，親子遊或情侶都相當合適。

雖然在疫情下人流減少，但海洋公園仍奮發革新推出「森度遊」：秘行南朗山、森動瑜伽和星夜高峰Glamping這三部曲。秘行南朗山活動將舉行至12月13日、森動瑜伽則已完結，而星夜高峰Glamping的「過夜活動」則最讓人期待，亦最具話題性。記者於周四視察環境，面對無敵海景宿一宵，確是難忘的體驗。

星夜高峰Glamping選址於高峰樂園、機動遊戲「熱帶激流」對開的空地位置，設有4個帳篷，每個帳篷闊5米、高3米，最多可容納4人，每帳篷租金為$2,800元。秋天黃昏來到，看着鹹蛋黃太陽在海邊徐徐下沉，最是迷人。

帳篷與日本人氣露營用品品牌CHUMS合作，設備一應俱全，除有冷氣外，也有營具、枱凳、風扇、小雪櫃、充電插頭等，以及一張雙人床及兩張單人床，營地舒適整齊，仿如下榻日本Glamping營地般愜意。至於沐浴和如廁的問題，則可到冰極餐廳旁的位置解決。

當然下榻海洋公園，與動物接觸也是「主菜」之一，如飼養員捧出二趾樹懶「小樹」，行動緩慢的牠日睡16小時，餵着粟米時才悠悠開口咀嚼，萌趣至極！晚間則可看海獅或「夜探南極奇觀」，值得一提的是，當下是企鵝準備築巢的時候，觀賞的機會難逢。

早餐及晚餐，園方則安排至營地旁的嵐灣茶座享用，晚餐以BBQ的扒類為主，在這半戶外的空間可順道欣賞海灣美景。工作人員更會於早餐時段跟住客分享南區歷史，check-out後還可留在海洋公園繼續暢玩。$2,800包4位住宿、早晚餐及「包場」式欣賞動物，論staycation體驗和CP值，算是頗划算。

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星夜高峰Glamping

日期：11月20至12月14日期間之指定日期（共12晚）

時間：10am至翌日11am

費用：每個帳篷$2,800（包括4人的兩天標準入場門票）

名額：活動地點共設4個帳篷，每個可容納最多4人。

設備及特色：空調帳篷、淋浴及休憩設施、於嵐灣茶座享用早晚餐、海獅見面會、夜探南極奇觀、觀賞日出等。

報名：www.oceanpark.com.hk

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秘行南朗山 探索隱世山徑

參加星夜高峰Glamping時，早上時段還可「雙拼加料」，先來一次秘行南朗山，由專業導賞員帶領走入隱世山徑遠足，因公園纜車底下的山徑，從來是訪客止步，現首次開放予遊客探索這神秘幕紗。導賞員帶訪客緩緩登上視野遼闊的南朗山，飽覽湛藍海景和綠野山林，最過癮是可仰望纜車在頭頂穿梭的有趣風光！

遊客可見識到海洋公園獨有的地理環境、公園及登山纜車的歷史和趣聞，並得知沿途所見的野生動植物，以及參觀近期落成啟用的香港海洋生物救護及教育中心，了解拯救、研究及解剖海洋生物的先進設備，也算是生態體驗課！走畢全程約1小時左右，不過由於有導賞員帶隊及沿途講解，預兩小時則更覺寬裕。

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秘行南朗山

費用：成人套票（港人限定優惠）$380，包成人入場門票一張、一項秘行南朗山活動及園內電子現金券港幣$100。小童套票$220，包小童入場門票一張、一項秘行南朗山活動及園內電子現金券$50。

注意：每天有8節行山團，每節為2小時。

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限定夜場派對「夜．玩．派」 玩港版Running Man

海洋公園將於11月指定日期舉辦夜間體驗「夜．玩．派」玩意，模仿綜藝節目的遊戲關卡，與友人在海洋公園尖叫地遊走不同景點接受挑戰，贏取獎品。

性質類似Running Man，遊客可在海洋列車高峰站旁索取任務卡，組隊勇闖動感天地的不同區域，進行連番激鬥，如登上機動遊戲完成意想不到的任務；「相中猜呈尋」要求按提示找出景點，再拍照記錄打卡，擺出高難度甫士賺分；在「逃出熔岩陣」的舞池內避過淘汰，更可以單手餵隊友食雞翼來場默契大考驗。完成任務後，訪客可憑所獲分數換領獎品，包括SKECHERS運動鞋換領券及現金券、小食禮品包及園內消費現金券等，也是新的話題遊戲之選！

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「夜．玩．派」活動詳情

日期：11月8、13、14及15日（星期五至星期日）

時間：5pm-9:30pm

地點：海洋公園高峰樂園動感天地

費用：只需持有海洋公園入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，毋須額外費用（所有訪客均須提前於公園網站預約到訪日期入園）

組隊人數：每隊4位，名額有限，先到先得。

圖片：馮柏偉、海洋公園提供

作者：馮柏偉

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

▲ 「星夜高峰Glamping」可夜宿海洋公園，體驗難忘。

▲ Glamping之外，還可吹着海風瀏覽港島南面的海景，若酒店Staycation又哪有這番體驗？

▲ 在帳篷下榻，二趾樹懶也有機會登場，可近距離看牠的慢吞吞動作。

▲ 於星夜高峰Glamping營地旁的嵐灣茶座享用晚餐，並以烤肉為主，4 人分量相當豐富。

▲ Glamping內有一張雙人床及兩張單人床，極為舒適。

▲ 晚上還可看海獅或「夜探南極奇觀」，也幾乎是「包場」欣賞。

▲ 於高峰樂園內玩Glamping，還可欣賞浪漫日落。

▲ 秘行南朗山也是「森度遊」其中一個系列，推出後極受歡迎。

▲ 「夜．玩．派」其中一個活動，是要在機動遊戲完成任務，有一定難度。

▲ 海洋公園找了組合ERROR宣傳「夜．玩．派」，有不少任務需要挑戰。