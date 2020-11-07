ADHD煩躁難專注 小兒推拿助紓緩

專注力不足及過度活躍症（ADHD）患兒難專注、難安坐，令家長頭痛不已；有沒有想過，試試中醫的方法作治療？有中醫指出，除了針灸和草藥，小兒推拿可以有效紓緩ADHD症狀，而小兒推拿最佳年齡為6歲以下，是針藥以外第三個選擇，亦適用於一般小兒疾病。

註冊中醫胡凱淋指出，專注力不足過度活躍症（ADHD）是一種與腦部神經發育相關的疾病，患者難以專注、安坐，會不停說話，亦有患者表現為情緒控制失調的情況，容易煩躁，甚則生氣打罵。對ADHD兒進行小兒推拿治療時，需要花更長時間，才能讓他們安靜坐着進行治療。

患有輕度ADHD的病人晴晴，平時會出現煩躁，更會打罵父母，晚上父母要花長時間哄孩子入睡。經過3個月的中醫針藥治療配合小兒推拿，晴晴情緒控制得到改善，父母亦指女兒較從前能安定，沒再打罵，及更快入睡。胡醫師解釋，從中醫角度看，是因為小兒肝腎不足，導致「肝陽上亢」；正常的「肝陽」可以理解為人體的蒸氣機，推動人體活動，不正常地過盛的「肝陽」則稱為「上亢」，可想像為蒸氣爐火太猛，蒸氣過盛逼爆全身，導致問題出現。「肝氣與情緒有關，過旺之肝氣，就會表現為過激、高漲的情緒、煩躁易怒；同時肝氣與活動有關，肝旺則令到人活躍，難以靜下來。」

因應體質施行手法

而以小兒推拿治療專注力不足過度活躍症，主要針對「肝腎不足」「肝陽上亢」兩大病機，通過穴位手法推拿，減緩肝氣升發，使人體恢復平衡。另外，小兒推拿治療亦會針對一些症狀，如夜睡不寧、情緒煩躁，進行治療上的調整。

常用手法包括：

1. 清肝經

位置：食指內面，以單方向從手指根部推向手指尖。

作用：疏肝理氣，減低煩躁躁動，使人平靜。

2. 運內八卦

位置：手掌心畫一圓形。

作用：調理一身之氣。有輔助加強「清肝經」之作用。

3. 揉二馬

位置：在手背用兩指夾持尾指指根骨頭以下凹陷處。

作用：滋陰清熱，使人平靜。

她補充，每位小朋友病情、體質亦有所不同，以上穴位只作參考。「與即時確診疾病一樣，上述穴位亦不一定適用於每位小朋友，例如，寒證者用順時針運八卦，熱證者宜用逆時針運八卦等等，因此推拿穴位的選擇，應由醫師經過診症後決定會更好。」

家長可輔助

另外，家長在家中亦能進行小兒推拿，由醫師開出處方，教導家長數個較簡單的穴位，及相應穴位推拿方法，家長便可在家裏與小兒進行推拿治療。

她指出：「家長一同配合治療的有一定好處，小兒覆診一星期只有一至兩次，而家長在家裏做則每天亦能進行治療。再者，小兒一般更接受家長的觸碰，多於由醫師觸碰，小兒對於這種推拿治療觸碰抗拒度減低。」但小兒推拿若是手法用力過猛，或是穴位刺激次數過多，會有一定反效果。「所以教導家長之穴位處方，一般會較醫師進行治療之處方更為簡便易掌握，同時亦不建議家長直接模仿醫師的治療方，免好心做壞事，對小兒造成不必要的傷害。」

小兒推拿效果顯著，患兒接受一個療程，約為10次治療，就能見到一些表面症狀的改善，例如情緒控制、睡眠狀態等症狀改善。「治療上若能配合中草藥從調理身體脾胃開始，加上靳三針理論進行頭部針灸，治療效果會比起只用小兒推拿相得益彰。」

針藥以外第3個選擇

除了專注力不足過度活躍症，小兒推拿亦適用於一般小兒疾病，適合年齡為6歲以下（由出生30天起就可以開始做），最大到12歲都可以，超過12歲的兒童去做小兒推拿效果並不佳。

小兒推拿可以用來治療一般兒科疾病，例如：

肺系疾病：傷風感冒咳、有痰、乾咳、喉嚨痕痛等。

腸胃問題：痾嘔肚痛、便便稀爛、消化不良、食滯等。

其他問題：遺尿、夜睡不寧夜啼、痱滋、水腫、發育遲緩、濕疹、皮疹、驚風、自閉症、專注力不足過度活躍症等。

當然，到最後要由醫師經過辨證論治，根據小兒體質和病程，才能夠決定到最終治療方案。

模特兒：樂樂

作者：胡麗珊

責任編輯：周美好、李越樺

▲ 中醫胡凱淋指出，小兒推拿最佳年齡為 6 歲以下。（曾耀輝攝）

▲ 胡醫師謂，專注力不足過度活躍症（ADHD）是一種與腦部神經發育相關的疾病。（曾耀輝攝）

▲ 由醫師開出處方，家長可在家裏與小兒進行推拿治療。（曾耀輝攝）

▲ 小兒推拿可以用來治療一般兒科疾病。（曾耀輝攝）

▲ 【清肝經】位置：食指內面，以單方向從手指根部推向手指尖。作用：疏肝理氣，減低煩躁躁動，使人平靜。（曾耀輝攝）

▲ 【運內八卦】位置：手掌心畫一圓形。作用：調理一身之氣。有輔助加強「清肝經」之作用。（曾耀輝攝）

▲ 【揉二馬】位置：在手背用兩指夾持尾指指根骨頭以下凹陷處。作用：滋陰清熱，使人平靜。（曾耀輝攝）