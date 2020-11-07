優化中學實習計劃 體驗職場實戰

現時教育局在新高中課程的「商校合作計劃」下制定了「工作體驗運動」，鼓勵中學生去職場體驗。理論上，具質素的實習計劃有助其生涯規劃發展，當中他們會體驗到真實職場環境，即時學習及領悟到新東西，長遠而言，對升學及就業都有幫助。

可惜，坊間的實習計劃質素良莠不齊，例如實習時間過短、只安排雜務工作或投閒置散等，與政策原意有明顯偏差，中學生參與實習的比率亦不高。有見及此，筆者期盼社會各界可正視中學實習計劃問題，給中學生（特別是所有中六生在文憑試後的暑假）一個真實職場發揮和學習的機會。

讓學生看見 職場最真實一面

實習其中一個目的，是能讓學生看見職場最真實的一面，故上司和同事看待實習生的態度，理應與一般全職員工差不多。公司要委派與業務相關的日常工作，讓他們有親自落手做的機會。實習生也應多方面參與各種項目，了解整個工序流程。

此外，與職場人士溝通互動亦非常重要，除了日常合作和交流外，公司也可邀請實習生參與會議，嘗試體驗滙報及討論工作的情況。對外方面，可給予他們機會多與供應商和客戶接觸，學習不同溝通模式。

在工作時間上，實習生要與一般員工無異，有時或需超時工作。管理時間方面，他們可學習在忙碌時按時完成工作，而在較空閒時，他們也可學懂如何自處。有時他們需較主動地詢問上司有否其他工作、主動協助其他同事，或可改良已完成的工作。與此同時，上司可能期望他們在空閒時多蒐集資料及自我學習，就如一個全職員工一樣。

實習生的職場初體驗少不免就是要去學習面對錯誤，要有被責罵的心理準備。不過，這反而製造一個很好的學習機會，他們會知道出錯的原因，檢討不足之處，也可聆聽別人意見，再想辦法去改善，避免重複犯錯。即使沒有錯誤，他們仍然可以反思如何做得更好。

為了提升學習效果，實習計劃必須有一個完善的跟進及檢討機制，且學校、公司及提供協助的團體能互相合作，以掌握實習生的工作情況和感受，及時作出應對。整個實習都是一個不斷檢討和改善的過程，由決定籌備實習起，各籌備人員及實習生便要多作溝通。然而，公司同事或許會太忙，或局限於其資源，未必可緊密地跟進及交流實習生的進度。故此，實習計劃或需其他團體協助，減低各方面的成本及工作量。

籌備具質素的實習計劃確實需要大量人力物力，事前準備工夫一定要做足。一些大型企業擁有資源優勢，甚或已擁有多年籌辦經驗，可能已經有一套較為完善的計劃。但對於中小企來說，則比較難配合。

現時某些非政府組織可以提供這方面的支援，包括負責聯絡工作、設計實習內容、事前培訓實習生、跟進及檢討實習進度和專責輔導關顧等。這樣可以減低公司的工作量，亦可引入更多經驗及思維。不過，長遠而言，如要讓更多全港中六學生參與實習，政府的角色是不可或缺的。

教局成立辦事處 專責推動實習

為提供更多支援及指引，筆者建議政府可於教育局轄下成立中學實習諮詢及支援辦事處（實習辦事處），專責於市場及中學推動實習的相關工作。實習辦事處人員宜專責增加參與「商校合作計劃」的機構數目，特別在提供工作體驗方面，並擴大實習行業種類及職位數量，鼓勵設計時期較長的實習計劃。

此外，他們須緊密跟進每個計劃情況，即時為學校、公司及其他籌備團體提供支援及協調服務。為確保實習計劃的質素，他們須制定一套完善及具參考價值的指引手冊，內容包括籌備實習的注意事項，讓外界有清晰的守則去依循，並提供培訓課程及工作坊和增設實習計劃網上平台，給予資訊和配對及轉介服務，便利各界合作。

在財政支援上，政府可為中小企成立實習資助基金，資助最少為期兩個月的實習計劃，按每名實習生計算補貼最低工資，以減低公司的薪金成本。

現時實習計劃大多沒有評核實習表現，筆者建議增設校內評核機制，反映學生職場軟技能，例如溝通技巧和學習能力等，學生可作為持續學習的參考指標，而公司在招聘時也可從中了解應徵者的軟技能水平。

其次是增加實習表現的認受性，幫助學生繼續升學或就業，亦改變僱主單純以學業成績為篩選標準的情況。

專款專用 確保籌備實習資源

筆者亦建議政府以專款專用的形式，加強校內籌備實習工作，確保撥款必定是用於實習用途。此舉有助現行的中學就業輔導組有足夠資源應付籌備實習的工作，而負責生涯規劃的老師亦能夠有空間去處理相關事務，包括檢討實習內容及評分準則、制定合作名單及建立溝通機制，以及協助舉辦培訓和講座。

假若有個別學校的就業輔導組和負責生涯規劃的老師已無暇兼顧，則可增聘實習專責人員，聘任形式可以是全職或兼職，專責處理實習事務。

此外，筆者建議增聘兼職校外顧問，聘任條件是須有教育以外行業的豐富職場經驗，從而提供更切合市場需要的意見，為學生與就業市場建立聯繫，保持「貼地」。

雖然要設計一個有效果的實習計劃需動用龐大資源及時間，但是公司不是沒有回報的。除了可履行社會責任，他們可改善未來招聘人才策略，以及引入更多年輕人的新穎想法等，從而提升其競爭力。

筆者期盼社會各界通力合作，為學生提供真實職場體驗，公司也可配合其未來發展策略，達致多贏局面。

▲ 設計一個有效果的實習計劃，企業除可履行社會責任，亦可改善未來招聘人才策略，以及引入更多年輕人的新穎想法等，提升其競爭力。（資料圖片）