改善治療法 「小數據」減醫療成本

筆者在本欄上篇文章《善用大數據源頭減輕醫療負擔》（2020年9月26日）談及一些國家運用大數據辨別出健康風險，繼而鼓勵市民養成健康的生活習慣，從源頭減少病人數量，節省公共醫療開支；今篇續談發展「小數據」也有其用處。所謂「小數據」，是與「大數據」相對而言：「大數據」透過對基因、人口健康和治療信息的巨型數據庫加以分析，從中發掘出總體趨勢和醫療新知；「小數據」則是從患者身上採集簡單信息，用以改善個別病人的治療方法和成效。

讀者對「小數據」應該不會陌生。已在香港發展了20多年的平安鐘服務，便是運用「小數據」進行家居保健監控的例子。中國內地及外國一些城市也提供類似服務，藉小型設備替長者發出呼救、提醒長者服藥、偵測位置等。然而，平安鐘大體上只是一個警報器，反饋的數據尚未能聯通醫院，以及幫助療程。

小設備監測患者 及早介入治療

在這方面，有外國公司已發展出專門的小型設備，幫助某一類患者。飛利浦與歐洲一些醫院合作，利用一種小型裝置，監測慢性阻塞性肺病患者的心率、血壓和睡眠模式；美國一家初創physIQ利用可穿戴生物感測器，收集呼吸頻率、心率等數據，監控心臟病患者的病情，在問題惡化前及時向聯網醫生通報。對醫院和保險公司而言，採用這些設備，實時採集醫生要求的指定數據並進行監測，相等於通過及早介入治療，節省醫療成本。

就算不用感測器，單純依靠患者提供簡單的信息反饋，也能幫助診斷和治療。美國的Ochsner Health System便開發手機應用程式，向心臟衰竭患者收集體重數據，並滙入醫院的資訊系統。患者只需定期在手機應用程式上輸入體重，如體重呈向上趨勢，往往是體液增加的訊號，醫院便會主動聯絡患者作進一步檢查，或改服其他藥物。英國公司Huma為癌症病人設計的應用程式也很簡單，患者只需點擊按鈕確認已服藥，並報告任何不適徵狀便可。醫生原本要花費不少時間為每個病人定期覆診，現在改為參閱應用程式提供的統計數據和患者回饋，篩選出康復進度未如理想的病人，作重點跟進。

「小數據」的另一用途，是以更低成本達成患者與醫生的互動。讀者若曾到本地私家醫院使用門診服務，大概會感受到費用「貴得有理」。首先是醫生的薪金高昂，可是每天能處理的病人數目有限，其次是附帶的人員和設施（護士、藥劑師、配藥房、等候區等）均背負沉重成本或租金。其實公立醫院的成本相差無幾，只是港府利用公帑補貼了大部分，令市民有公立醫院收費「低廉」的錯覺。

醫生病人遠程互動 省時省力

為解決成本問題，美國Doctor On Demand透過視頻讓醫生快速問診，接着以電子格式把處方發送到患者就近的社區藥房。這樣一來，醫生每天能處理更多病人，又剝離非必要的成本，讓病人得益。在跟進病情方面，美國的GetWellNetwork讓醫生透過手機應用程式向患者詢問病情，然後由軟件決定覆診日期，或緊急介入照料，過程省時省力，得到醫生和患者喜愛。

無論是小型監控裝置、患者提供信息反饋，或是醫生與病人遠程互動，都是旨在降低慢性病患者長途跋涉找醫生作常規檢查，或普通人到醫院診治輕症的必要性。這些「小數據」和小應用，自然改變了一些醫生的工作流程，故此除了科技企業持續創新外，尚需醫院、醫生轉變觀念，在傳統醫療程序中結合科技，最終減輕工作量，以及遏止不斷上升的醫療開支。

▲ 無論是小型監控裝置、患者提供信息反饋，或是醫生與病人遠程互動，都是旨在降低慢性病患者長途跋涉找醫生作常規檢查，或普通人到醫院診治輕症的必要性。（資料圖片）