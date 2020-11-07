一手趁旺加價 測試買家承受力 置業家居 2020/11/07 分享： 【新盤拆局】2020年尚餘不足兩個月時間，個別發展商仍加把緊推出市場開賣，雖然10月新盤成交明顯回升，錄近1,500伙買賣，較9月份逾940伙按月升58%，主要原因是柏傲莊I（柏傲莊第1期）及沙田名日 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 今日 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 今日 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 今日 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 今日 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 最新專欄文章 更多 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 今日 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 今日 屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 今日 尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 今日 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入