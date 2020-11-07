一手趁旺加價 測試買家承受力

【新盤拆局】2020年尚餘不足兩個月時間，個別發展商仍加把緊推出市場開賣，雖然10月新盤成交明顯回升，錄近1,500伙買賣，較9月份逾940伙按月升58%，主要原因是柏傲莊I（柏傲莊第1期）及沙田名日

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