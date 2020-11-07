灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 置業家居 2020/11/07 分享： 灣仔新供應不多，早年除囍滙外，對上一個則是2017年推售的單幢新盤壹嘉。有機會11月份登場的全新盤EIGHT STAR STREET，由太古地產發展，只有37伙單位供應，提供1房至3房單位，近日已在旗 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 今日 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 一手趁旺加價 測試買家承受力 今日 一手趁旺加價 測試買家承受力 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 今日 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 今日 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 最新專欄文章 更多 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 今日 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 今日 屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 今日 尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 今日 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入