西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 置業家居 2020/11/07 分享： 港島區再有新盤供應，富豪酒店發展的西營盤尚瓏，提供130伙，實用面積由200餘平方呎起，主打1房及2房，料11月開放示範單位予公眾參觀。 尚瓏是該集團繼尚築及尚都後，推出另一全新盤。項目由1座住宅大樓組 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 今日 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 一手趁旺加價 測試買家承受力 今日 一手趁旺加價 測試買家承受力 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 今日 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 今日 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 最新專欄文章 更多 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 今日 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 今日 屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 今日 尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 今日 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入