西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站

港島區再有新盤供應，富豪酒店發展的西營盤尚瓏，提供130伙，實用面積由200餘平方呎起，主打1房及2房，料11月開放示範單位予公眾參觀。

尚瓏是該集團繼尚築及尚都後，推出另一全新盤。項目由1座住宅大樓組

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