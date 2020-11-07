啟德MONACO Development主打2房 合小家庭

啟德多個住宅早年入伙，今時今日已變成小社區，商場、鐵路亦改善環境，未來仍是市區供應集中地之一，全新盤的沐泰街12號新盤MONACO Development，有機會今個月推售第1期單位，主打2房戶。

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