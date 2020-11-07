油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化

油塘工業區加快轉型，早前有曦臺、海傲灣等住宅項目推售。最新將會有五礦地產旗下蔚藍東岸開售，項目正待批預售樓花同意書，最快11月登場。

近年油塘工業區已經開始轉型成住宅區，區內有不少工業用地以補地價形式，

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