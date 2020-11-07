油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 置業家居 2020/11/07 分享： 油塘工業區加快轉型，早前有曦臺、海傲灣等住宅項目推售。最新將會有五礦地產旗下蔚藍東岸開售，項目正待批預售樓花同意書，最快11月登場。 近年油塘工業區已經開始轉型成住宅區，區內有不少工業用地以補地價形式， ... 欄名 : 封面故事 相關文章 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 今日 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 一手趁旺加價 測試買家承受力 今日 一手趁旺加價 測試買家承受力 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 今日 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 今日 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 最新專欄文章 更多 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 今日 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 今日 屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 今日 尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 今日 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入