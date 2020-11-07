尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 置業家居 2020/11/07 分享： 市區新盤續登場，恒地尖沙咀新盤本木﹙Arbour﹚，位於德成街2號，單幢式設計，主打1房單位，附近有港鐵站之外，樓花期亦短。 本木屬於舊契項目，172伙單位，戶型由開放式至3房單位不等，主打1房單位，開 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 今日 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 一手趁旺加價 測試買家承受力 今日 一手趁旺加價 測試買家承受力 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 今日 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 今日 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 最新專欄文章 更多 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 今日 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 今日 屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 今日 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 今日 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入