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屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠

置業家居 2020/11/07

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帝國集團及香港小輪發展，恒地負責銷售的屯門青山灣新盤帝御‧星濤（帝御第2期）明日﹙8日﹚次輪開售123伙，截至周四﹙5日﹚暫收3,414票，超額認購約27倍。

帝御‧星濤上周日首輪共售出9成單位，本周日

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欄名 : 封面故事

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