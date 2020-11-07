屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 置業家居 2020/11/07 分享： 帝國集團及香港小輪發展，恒地負責銷售的屯門青山灣新盤帝御‧星濤（帝御第2期）明日﹙8日﹚次輪開售123伙，截至周四﹙5日﹚暫收3,414票，超額認購約27倍。 帝御‧星濤上周日首輪共售出9成單位，本周日 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 今日 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 一手趁旺加價 測試買家承受力 今日 一手趁旺加價 測試買家承受力 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 今日 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 今日 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 最新專欄文章 更多 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 今日 11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 今日 尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 今日 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 今日 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入