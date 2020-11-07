11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市

疫情緩和，多個新盤開售銷情理想，為樓市打入強心針，發展商趁機推盤，延續旺勢。根據本刊統計，11月有10個全新盤已推售或部署推售，涉及約3,700個單位。

新世界及港鐵合作發展的新世界沙田大圍站柏傲莊I（

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