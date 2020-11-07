11月新盤大軍壓境 逾3,000伙應市 置業家居 2020/11/07 分享： 疫情緩和，多個新盤開售銷情理想，為樓市打入強心針，發展商趁機推盤，延續旺勢。根據本刊統計，11月有10個全新盤已推售或部署推售，涉及約3,700個單位。 新世界及港鐵合作發展的新世界沙田大圍站柏傲莊I（ ... 欄名 : 封面故事 相關文章 一手趁旺加價 測試買家承受力 今日 一手趁旺加價 測試買家承受力 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 今日 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 提供1房至3房 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 今日 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 今日 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 最新專欄文章 更多 屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 今日 屯門帝御‧星濤遊艇主題會所 享滑水訓練班優惠 尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 今日 尖沙咀本木樓花期半年 涉172伙主打1房 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 今日 油塘蔚藍東岸臨海而建 戶型多元化 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 今日 啟德MONACO Development主打2房 合小家庭 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 今日 西營盤尚瓏坐落皇后大道西 鄰近港鐵站 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入