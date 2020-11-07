首重交樓質素 實踐全方位智優生活 置業家居 2020/11/07 分享： 【今後使命】疫情改變了世界，雷霆相信疫情過後，置業者的心態及要求，跟以前亦不一樣。今後新地的使命，首先是交樓質素先行；另外會提供專業管理，同時為住戶提供全方位健康及智優生活。 集團Wetland ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 今日 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 房屋供不應求 倡議加快農地審批 今日 房屋供不應求 倡議加快農地審批 最新專欄文章 更多 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 今日 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 房屋供不應求 倡議加快農地審批 今日 房屋供不應求 倡議加快農地審批 專訪 - 會德豐今年推5新盤 日出康城第9C期打頭陣 2020/01/11 會德豐今年推5新盤 日出康城第9C期打頭陣 「The Spirit of Living」 4大元素突出品牌 2020/01/11 「The Spirit of Living」 4大元素突出品牌 專訪 - 信置明年售樓高峰期 推8盤涉逾5,000伙 2019/12/28 信置明年售樓高峰期 推8盤涉逾5,000伙 疫情 人工智能 新地 機械人 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入