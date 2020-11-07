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首重交樓質素 實踐全方位智優生活

置業家居 2020/11/07

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【今後使命】疫情改變了世界，雷霆相信疫情過後，置業者的心態及要求，跟以前亦不一樣。今後新地的使命，首先是交樓質素先行；另外會提供專業管理，同時為住戶提供全方位健康及智優生活。

集團Wetland

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欄名 : 發展商專訪

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