房屋供不應求 倡議加快農地審批 置業家居 2020/11/07 分享： 【土地政策】本港房屋短缺，成為多年來社會問題，新地雷霆認為政府應從增加土地供應着手，包括加快農地審批，增加地積比率、以及善用土地資源。 新一期居屋有23萬份申請，反映市民對住屋需求殷切，然而政府覓地難， ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 今日 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 今日 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 最新專欄文章 更多 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 今日 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 今日 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 專訪 - 會德豐今年推5新盤 日出康城第9C期打頭陣 2020/01/11 會德豐今年推5新盤 日出康城第9C期打頭陣 「The Spirit of Living」 4大元素突出品牌 2020/01/11 「The Spirit of Living」 4大元素突出品牌 專訪 - 信置明年售樓高峰期 推8盤涉逾5,000伙 2019/12/28 信置明年售樓高峰期 推8盤涉逾5,000伙 銷售 新地 農地 一手空置稅 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入