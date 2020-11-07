新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 置業家居 2020/11/07 分享： 一直積極推盤的新地，來年將貫徹「月月有樓賣」宗旨，新地副董事總經理雷霆表示，集團明年底前續推逾10盤，焦點新盤東半山Central Peak將於本季推出。隨着疫情緩和，樓市受三重利好因素帶動，預料 ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 今日 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 房屋供不應求 倡議加快農地審批 今日 房屋供不應求 倡議加快農地審批 最新專欄文章 更多 房屋供不應求 倡議加快農地審批 今日 房屋供不應求 倡議加快農地審批 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 今日 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 專訪 - 會德豐今年推5新盤 日出康城第9C期打頭陣 2020/01/11 會德豐今年推5新盤 日出康城第9C期打頭陣 「The Spirit of Living」 4大元素突出品牌 2020/01/11 「The Spirit of Living」 4大元素突出品牌 專訪 - 信置明年售樓高峰期 推8盤涉逾5,000伙 2019/12/28 信置明年售樓高峰期 推8盤涉逾5,000伙 疫情 新冠肺炎 發展商 新地 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入