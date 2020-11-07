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新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5%

置業家居 2020/11/07

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一直積極推盤的新地，來年將貫徹「月月有樓賣」宗旨，新地副董事總經理雷霆表示，集團明年底前續推逾10盤，焦點新盤東半山Central Peak將於本季推出。隨着疫情緩和，樓市受三重利好因素帶動，預料

...

欄名 : 發展商專訪

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