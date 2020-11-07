港股市值按年大增 樓市抗跌力仍在

去年對於不少港人是相當艱鉅、以至崎嶇不平的一年，但想不到在新冠疫情下的2020年，所面對的困難及挑戰竟然比去年更加嚴峻，不過原來今年股票市場仍然暢旺，看來香港國際金融中心的地位未有轉變。

股樓齊現新「票王」 金融市場運作暢順

無獨有偶，近日新股市場以至新盤市場均出現「票王」，新股「票王」巨無霸新股螞蟻集團，股份上周結束招股，最終吸引多達155萬人認購，凍結資金多達$1.3萬億，創本港歷來新股集資紀錄。而早前推售的沙田柏傲莊I則成為97年之後新盤票王，共吸引多達2.27萬個認購，凍結資金亦達$22.7億，成為自97年以來最多人認購的新盤，新股、新盤同時暢旺，亦證明本地金融市場運作依然暢順。

盡管新股「票王」巨無霸新股螞蟻集團上市大計突然觸礁，但股份吸引多達155萬人認購，凍結資金多達$1.3萬億，創本港歷來新股集資紀錄，即使上市突然叫停，但近日本地金融市場運作依然暢順，股市亦未有出現大波動。

事實上即使在2019年，港股在社會事件影響下依然豐收，阿里巴巴「回歸」及百威亞太來港上市，令去年本地股市IPO首次公開招股集資的總集資額高達$3,129億港，較2018年的$2,880億逆市上升9%，亦令香港再度成為全球第一的IPO市場。

再者根據港交所，截止9月底的統計，今年首三季IPO首次公開招股集資額已達$2,114億港元，按年大幅增長58%，盡管螞蟻集團上市大計泡湯，但仍有多隻新股陸續安排上市，相信今年全年集資總額仍然有機會超越去年$3,129億。

事實上今年首三季港股整體集資金額（包括其他配股集資等）已達$4,738億，按年大幅增加逾1倍，而總體港股的總市值（包括主板及創業板），亦由去年同期的$30.6萬億，顯著增長至今年9月底的$41.6萬億，升幅達36%。

港股市值疫市增 國際金融中心地位仍穩

此外過去一年港股每日成交額亦有所增加，首9個月的平均每日成交金額為$1,257億，較去年同期的$905億上升39%。整體而言，從港交所的數字可以反映，即使在新型冠狀病毒的打擊下，對本地各行各業的衝擊亦相當巨大，不過港股的集資能力、成交暢旺度以至總體市值均有顯著增長。

即使在疫情下，今年本地股票市場仍然大豐收，港股總市值按年增加$11萬億之多，反映香港作為國際金融中心的地位仍然未有動搖，盡管在中美爭拗愈趨白熱化，國際金融中心地位曾飽受質疑，不過從港股集資能力來看，香港作為國際金融中心地位仍然無可取替，再者股票市場及樓市向來都是密不可分，近期股票市場轉趨暢旺，相信亦可帶動樓市交投穩步增加，在金融市場的帶動下，亦增加了本港樓市抗跌力。

▲ 即使在疫市的打擊下，今年首三季港股整體集資金額已達$4,738億，按年大幅增加逾1倍，筆者指近期股票市場暢旺，相信亦帶動樓市交投穩步增加。（資料圖片）